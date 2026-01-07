Xe máy va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đang lưu thông cùng chiều, người phụ nữ điều khiển xe máy va với xe đầu kéo khiến bánh sau xe chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h19 ngày 7/1, tại Km76+100 Quốc lộ 279, đoạn qua địa phận phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Vũ Lợi).

Một số người dân cho biết, thời điểm trên, nữ nạn nhân đang điều khiển chiếc xe máy mang biển kiểm soát 27B1-986xx lưu thông theo hướng Điện Biên - Tuần Giáo. Khi đến Km76+100 Quốc lộ 279 thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 29E-277xx, kéo theo rơ-moóc 29RM-028xx, đang di chuyển cùng chiều.

Hậu quả, nữ nạn nhân bị bánh sau xe đầu kéo chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

