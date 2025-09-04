Hà Nội

Thể thao

Xuân Son trở lại Việt Nam, báo tin cực vui với HLV Kim Sang Sik

Nguyễn Xuân Son trở lại Việt Nam sau khoảng 1 tháng tập hồi phục ở Brazil, quyết tâm sớm tái xuất sân cỏ trong màu áo Thép Xanh Nam Định và tuyển Việt Nam.

Thiên Anh

Chiều 2/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện trên sân tập của CLB Thép Xanh Nam Định. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1997 có khoảng 1 tháng tập hồi phục ở quê nhà Brazil, ngoài ra còn có ít ngày tập cùng các chuyên gia thể lực tại CLB danh tiếng của Saudi Arabia, Al Hilal.

Trong những hình ảnh mới nhất, Xuân Son có thể di chuyển nhanh qua mắc-cơ, kết hợp với những động tác tâng, chuyền bóng. Tiền đạo Thép Xanh Nam Định thể hiện sự tập trung và rất quyết tâm rất cao.

Xuân Son quyết tâm trở lại. Ảnh: Nam Định FC
Xuân Son quyết tâm trở lại. Ảnh: Nam Định FC

Việc Xuân Son trở lại tập luyện bình thường trên sân cỏ không chỉ là tin vui với Thép Xanh Nam Định, mà còn với HLV Kim Sang Sik ở tuyển Việt Nam. Dự kiến chân sút người Brazil nghỉ thêm 2-3 tháng nữa để hồi phục hoàn toàn chấn thương và có thể trạng tốt nhất.

Nếu không có gì thay đổi, Xuân Son sẽ tái xuất ở lượt về V-League và thi đấu trận gặp Malaysia trên sân nhà vào ngày 31/3/2026, trong khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-4 trên sân khách. Sau trận đấu, Xuân Son khẳng định anh và các đồng đội sẽ phục thù đối thủ ở trận tái đấu tại Việt Nam. Muốn đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải thắng các trận còn lại, đồng thời thắng Malaysia trên 4 bàn.

Đây là nhiệm vụ cực khó, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, trong bối cảnh Malaysia đang nhận những chỉ trích nặng nề sau khi nhập tịch ồ ạt thời gian qua, khiến Chủ tịch LĐBĐ Malaysia mới đây phải từ chức.

Một số hình ảnh tập luyện của Xuân Son:

