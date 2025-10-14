Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chuyển đơn của bác sĩ Cao Hữu Thịnh đến Công an TP HCM

Nhiều tài khoản mạng xã hội sử dụng hình ảnh, giả giọng nói bằng AI để tạo video giả mạo bác sĩ Cao Hữu Thịnh quảng bá sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Theo Liên Anh/Người Lao Động

Ngày 14/10, Sở Y tế TP HCM có văn bản chuyển đơn kiến nghị của bác sĩ Cao Hữu Thịnh đến Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh giả mạo clip bác sĩ Cao Hữu Thịnh quảng cáo sản phẩm kem mát xa giảm đau cơ. Ảnh: Chụp màn hình
Hình ảnh giả mạo clip bác sĩ Cao Hữu Thịnh quảng cáo sản phẩm kem mát xa giảm đau cơ. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nội dung đơn Sở Y tế tiếp nhận ngày 18/9/2025, bác sĩ Cao Hữu Thịnh phản ánh việc một số cá nhân, tổ chức sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân, bịa đặt và lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cụ thể: Trang mạng xã hội TikTok có tên "lanzf shop1" sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh, giọng nói ảo, video khiến nhiều người xem nhầm lẫn, tin bác sĩ Cao Hữu Thịnh là người quảng bá, kinh doanh sản phẩm kem mát xa giảm đau cơ.

Trang mạng xã hội Facebook có tên "BS Hữu Thịnh" trên các đường link có cắt ghép hình ảnh của bác sĩ Thịnh với những hình ảnh dung tục, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục và clip sex để quảng cáo bán sản phẩm kích dục làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của ông.

Trang mạng xã hội Tiktok có tên "kim thanh.82" đã liên tục tạo ra những thông tin sai sự thật về đời tư, cuộc sống và công việc của ông làm ảnh hưởng đến hình ảnh bác sĩ, uy tín và phòng khám của ông đang mở.

Sở Y tế cho biết sau khi xem xét nội dung đơn của bác sĩ Cao Hữu Thịnh, sở đã chuyển đến Công an TP HCM để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Thịnh cho biết những thông tin bịa đặt này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho phòng khám, đồng thời khiến người thân và cộng đồng xung quanh có cái nhìn tiêu cực. Ông khẳng định toàn bộ các nội dung nói trên là sai sự thật, mang tính vu khống có chủ đích.

Để bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp, bác sĩ Thịnh đã lập vi bằng toàn bộ nội dung vi phạm gửi đến cơ quan chức năng và đề nghị tiến hành điều tra, xác minh, xử lý hình sự theo pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/so-y-te-tp-hcm-chuyen-don-cua-bac-si-cao-huu-thinh-den-cong-an-tp-hcm-196251014153822195.htm
#giả mạo #giả mạo bác sĩ Cao Hữu Thịnh #bác sĩ Cao Hữu Thịnh #Cao Hữu Thịnh

Bài liên quan

Xã hội

Thiếu niên 16 tuổi bị kẻ giả mạo Công an thao túng tâm lý để 'bắt cóc online'

Ngày 22/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an xã Tuệ Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo - bắt cóc online.

Trước đó, chiều 19/9, cháu C., sinh năm 2008, ở xã Tuệ Tĩnh, nhận được cuộc gọi tự xưng là công an, nói cháu có liên quan đến vụ án rửa tiền. Sau đó, đối tượng hướng dẫn cháu tải phần mềm Zoom Workplace để làm việc trực tuyến. Khi đối tượng yêu cầu cháu kê khai tài sản để phục vụ công tác điều tra thì cháu nói không có tiền.

capture.png
Công an xã Tuệ Tĩnh đã kịp thời xác định địa chỉ và đưa cháu C. về nhà an toàn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật

Người phụ nữ đã đăng tải bài viết có nội dung thiếu chuẩn mực, xúc phạm cán bộ, chiến sĩ Công an khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Ngày 21/9, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng An ninh - Công an phường Sơn Tây đã phát hiện: 1 tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung thiếu chuẩn mực, xúc phạm cán bộ, chiến sĩ Công an khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại Hội thi Mô hình đèn Trung Thu (đợt 1) năm 2025, tại khu vực phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.

capture.png
Công an phường Sơn Tây làm việc với chị T.T.T.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng giả mạo tiệm cầm đồ rồi "cuỗm" luôn xe máy của khách hàng

Giả mạo tiệm cầm đồ rồi nhắn tin với người có nhu cầu cầm cố tài sản. Sau khi thỏa thuận giá cả, đối tượng hẹn gặp rồi dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an phường Liên Chiểu (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt khẩn cấp Phan Thanh Nam (SN 2003, trú phường Sơn Trà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, cùng với thủ đoạn tương tự, Nam đã thực hiện 01 vụ chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn…

Theo đó, ngày 10/9, Công an phường Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của anh L.V.H (SN 1995, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về việc bị “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi liên hệ với tài khoản Facebook có tên “Phan Thanh Nam” để cầm cố xe máy lấy tiền tiêu xài.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới