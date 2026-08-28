Chủ tịch Châu Văn Minh: 'Đại hội IX mở ra chặng đường phát triển mới'

“Thành công của Đại hội hôm nay mới là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới”, Chủ tịch Châu Văn Minh nhấn mạnh tại phiên bế mạc Đại hội IX ngày 28/8.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Tại phiên bế mạc sáng 28/8, tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Châu Văn Minh khẳng định, thành công của Đại hội là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

GS.VS Châu Văn Minh, tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Thiên Anh.

Thống nhất cao các văn kiện, xác định nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Châu Văn Minh cho biết, với tinh thần “Đội ngũ trí thức KH&CN đoàn kết - sáng tạo - đột phá - phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển giàu mạnh của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận sâu sắc và thống nhất cao các văn kiện trình Đại hội.

Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2026; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

“Đại hội đã lắng nghe và tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

“Đây là những ý kiến chỉ đạo, định hướng chiến lược hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ trí thức KH&CN và đối với Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hơn 43 năm xây dựng và phát triển, thực hiện thắng lợi sứ mệnh được Đảng và Nhà nước giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, ông Minh bày tỏ.

Kiện toàn nhân sự, bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 144/158 đồng chí

Ông Châu Văn Minh cho biết, Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn kiện, Điều lệ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (sửa đổi); thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đặc biệt, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 144/158 đồng chí, Đoàn Chủ tịch gồm 24/27 đồng chí, 1 Chủ tịch là đồng chí Châu Văn Minh, 2 Phó Chủ tịch chuyên trách (đồng chí Phạm Ngọc Linh và đồng chí Trương Xuân Lam) và 1 Phó Chủ tịch không chuyên trách (đồng chí Ngô Đông Hải); bầu Ban Kiểm tra gồm 9 đồng chí và Trưởng Ban Kiểm tra là đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

“Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm”, ông Châu Văn Minh cho hay.

Đại hội cũng thống nhất mời GS.VS.TSKH. Đặng Vũ Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VI, VII và Chủ tịch Danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII tiếp tục làm Chủ tịch Danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam khóa IX.

Tri ân sự đồng hành với đội ngũ trí thức KH&CN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành khóa IX, Chủ tịch Châu Văn Minh bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giao nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cảm ơn các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác ở trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong suốt nhiều năm qua”, ông Châu Văn Minh nói.

Đại hội cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra khóa VIII; các Liên hiệp Hội địa phương, các Hội ngành toàn quốc, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức KH&CN trực thuộc cùng toàn thể đội ngũ trí thức KH&CN trong cả nước.

Theo Chủ tịch Châu Văn Minh, những đóng góp của đội ngũ này đã góp phần tạo nên những thành tựu đáng tự hào của Liên hiệp Hội Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

“Thành công của Đại hội hôm nay mới là điểm khởi đầu”

Nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước, Chủ tịch Châu Văn Minh cho rằng thành công của Đại hội mới là điểm khởi đầu cho chặng đường phát triển mới.

“Thành công của Đại hội hôm nay mới là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới", ông Minh nói

Theo ông Minh. trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trước những thời cơ và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội; khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I. Từ đó, góp phần xây dựng nền KH&CN tiên tiến, nền kinh tế tri thức hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ niềm tin vào tương lai của đất nước cũng như trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

“Với niềm tin sâu sắc vào tương lai của đất nước, vào trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ Trung ương đến địa phương sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giao phó, để đội ngũ trí thức, nhà khoa học luôn luôn xứng đáng là ‘nguyên khí của quốc gia’, ‘những người làm hưng thịnh cho Đất nước; làm rạng rỡ cho Dân tộc và vẻ vang cho Giống nòi’”, Chủ tịch Châu Văn Minh bày tỏ.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Châu Văn Minh đã tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.