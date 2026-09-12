Thủ tướng Lê Minh Hưng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi

Tại Công viên G20 ở New Delhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành kính dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ trong hai ngày 12-13/9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã tới đặt vòng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên G20 ở thủ đô New Delhi.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã thành kính dành phút tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng tại Khu Ngoại giao đoàn ở quận Chanakyapuri. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị-ngoại giao đặc biệt, thể hiện mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng tình cảm đặc biệt của Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bức tượng do ông Ram V. Sutar - một trong những nhà điêu khắc hàng đầu của Ấn Độ - chế tác và được khánh thành vào ngày 21/6/2022./.