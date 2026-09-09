Chi hội Nhà báo Báo Tri thức và Cuộc sống có Ban Thư ký mới

Tại Đại hội, Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026-2028 được bầu gồm bà Hà Hằng, Thư ký; ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Thư ký; bà Nguyễn Thị Mai Loan, Ủy viên.

Chiều 9/9, Chi hội Nhà báo Báo Tri thức và Cuộc sống tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2028, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2024-2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Chi hội Nhà báo Báo Tri thức và Cuộc sống tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2028.

Báo Tri thức và Cuộc sống là Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hiện nay, Chi hội Báo Tri thức và Cuộc sống có 13 hội viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên. Các hội viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phát triển Báo trong những năm qua.

Với sự tham gia tích cực, tự giác của các hội viên, công tác xuất bản báo chí của Báo Tri thức và Cuộc sống đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Báo.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Báo Tri thức và Cuộc luôn tích cực quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác báo chí; nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, liên quan đến báo chí và công tác Hội; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động của Báo.

Chi hội Nhà báo Báo Tri thức và Cuộc sống đã luôn tuyên truyền, quán triệt hội viên không vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Tạo điều kiện cho nhà báo/ hội viên tham gia công tác tập huấn, nâng cao đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp.

Các hội viên của Chi hội Báo Tri thức và Cuộc sống luôn hoạt động báo chí đúng tôn chỉ mục đích, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Bên cạnh kết quả đạt được, Chi hội nhìn nhận một số hạn chế như chưa chủ động, kịp thời, thường xuyên cập nhật và bám sát được các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Hoạt động giao lưu với các chi hội, liên chi hội khác còn ít, nên cơ hội học hỏi trao đổi kinh nghiệm với các báo, các phóng viên có kinh nghiệm còn hạn chế..

Thay mặt Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2024 - 2026, bà Ninh Nhật Minh trao hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Nhiệm kỳ 2026-2028, Chi hội Nhà báo Báo Tri thức và Cuộc sống đặt trọng tâm tích cực tham mưu tư vấn cho Ban Biên tập, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Bên cạnh đó, Chi hội sẽ thực hiện hiệu quả nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên, quan tâm kèm cặp các nhà báo trẻ, đề xuất với Ban Biên tập để đổi mới mô hình toà soạn theo hướng hiện đại, tiếp cận với phong cách tác nghiệp chuyên nghiệp, nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng tin bài.

Tiếp tục xây dựng Chi hội vững mạnh, là chỗ dựa tinh thần, nơi rèn luyện nhân cách đạo đức Hội viên – Nhà báo, nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Tri thức và Cuộc sống nhiệm kỳ 2026-2028 ra mắt.

Chi hội đặt mục tiêu 100% hội viên được quán triệt Luật Báo chí 2025 và các quy định về đạo đức nghề nghiệp; 80% hội viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời tích cực tham gia các giải báo chí và kết nạp thêm hội viên mới.

Tại Đại hội, Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026-2028 được bầu gồm Nhà báo Hà Thị Hằng, Trưởng phòng Tri thức Khoa học Công nghệ là Thư ký Chi hội; Nhà báo Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng Xã hội- Bạn đọc là Phó Thư ký; Nhà báo Nguyễn Thị Mai Loan, Ủy viên.