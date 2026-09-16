Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần VII

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự trân quý và đặt niềm tin vào vai trò của các bậc phụ lão. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: “Tuổi già nhưng chí không già/Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”. Lời dạy của Người và quan điểm của Đảng ta đã khẳng định vị thế của người cao tuổi, coi đây là lực lượng quan trọng, giàu kinh nghiệm, “là rường cột của gia đình và xã hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người cao tuổi, được người cao tuổi cả nước đón nhận, hoan nghênh và đồng tình cao.

Với vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ khóa VI vừa qua, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự hiệp thương, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc biệt là với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, tự lực, tự cường, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của gần 17 triệu người cao tuổi trong cả nước, Hội Người Cao tuổi Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương, hoan nghênh và chúc mừng những thành tích, kết quả các cấp Hội Người cao tuổi trong cả nước và công tác người cao tuổi đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào một giai đoạn lịch sử mới với hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, là nước phát triển, có thu nhập cao, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, thực hiện hai mục tiêu chiến lược đó và để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta hùng cường, thịnh vượng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành đang ra sức nỗ lực phấn đấu, trong đó, công tác người cao tuổi, hoạt động của người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn mới.

“Hiện nay, Việt Nam còn là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh. Đây là thành quả của phát triển, của chăm sóc sức khỏe, của đời sống ngày càng được nâng lên; nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống an sinh, y tế và quản trị phát triển. Trong bối cảnh tình hình mới, việc phát huy vai trò người cao tuổi cần chuyển mạnh tư duy coi người cao tuổi từ đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển; từ hỗ trợ thụ động sang tạo điều kiện để người cao tuổi chủ động tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và có đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng của mình.”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gợi mở.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi và tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi trong giai đoạn mới, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Hội Người cao tuổi các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì người cao tuổi; chiến lược về người cao tuổi; người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; về nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; về chăm sóc sức khỏe, trong đó có sức khỏe người cao tuổi; về tăng cường công tác hợp tác quốc tế về người cao tuổi; về phát triển kinh tế bạc…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cùng với đó, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cần chủ động tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trong đó, chủ động tham mưu tổng kết Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư về chăm sóc người cao tuổi và đề xuất xây dựng văn bản mới về công tác người cao tuổi; tiếp tục phối hợp đề xuất thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số, nhất là đề xuất sửa đổi Luật Người cao tuổi Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động Hội và công tác người cao tuổi đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện tinh gọn tổ chức, bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu quả theo Kết luận số 230-KL/TW, ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

“Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp và thống nhất hành động, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kịp thời lắng nghe, phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, những tấm gương điển hình người cao tuổi và hội người cao tuổi các cấp”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Hội Người cao tuổi Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; đẩy mạnh phát triển hội viên và các tổ chức hội ở cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm góp phần phát triển kinh tế ở địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi.

Tiếp tục phối hợp quan tâm nhiều hơn nữa đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc hoặc bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chúc mừng Ban Chấp hành và bộ máy lãnh đạo của Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn mỗi đồng chí tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi phương châm hành động đã được đại hội đề ra: “Đoàn kết – nêu gương – đột phá – phát triển”.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của mình, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại Đại hội đã ra mắt 85 vị Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.