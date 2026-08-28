Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Liên hiệp Hội cần làm tốt hơn vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật...

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh trí thức nói chung, trí thức khoa học và công nghệ nói riêng là vốn quý của dân tộc. Trong giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực quyết định, góp phần định hình sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, trong bối cảnh đất nước hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045, trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - tổ chức đại diện cho tiếng nói khoa học nước nhà - rất nặng nề. Ban Chấp hành khóa mới và toàn hệ thống hội cần xác định rõ trách nhiệm chính trị, chủ động tham mưu, hiến kế và cùng các ngành, các cấp giải quyết những bài toán phát triển thực tiễn.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Liên hiệp Hội tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, làm tốt hơn vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tôn trọng tính độc lập, khách quan và tự do sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đồng thời có cơ chế vinh danh, đãi ngộ xứng đáng đối với những cống hiến xuất sắc.

Thứ hai, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số “VUSTA Digital Ecosystem” kết nối 126 hội thành viên và các tổ chức khoa học, công nghệ trực thuộc; khẩn trương nghiên cứu xây dựng “Cơ sở dữ liệu quốc gia về chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ - VUSTA Global”, qua đó thu hút nguồn lực trí thức trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, tính đột phá của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Liên hiệp Hội cần đổi mới phương thức phản biện, bảo đảm luận chứng khoa học, độc lập, khách quan, thực tiễn và có tính dự báo, nhất là đối với các lĩnh vực kinh tế mới.

Thứ tư, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, thu hẹp khoảng cách giữa phòng thí nghiệm với sản xuất và thị trường; hỗ trợ thương mại hóa các giải pháp đạt giải Vifotec, tăng cường liên kết với các bộ, ngành, địa phương để đảm nhận các dịch vụ công, góp phần nâng cao năng lực tự chủ tài chính của các cấp hội.

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ, xuất sắc tham gia lãnh đạo; chủ động tổ chức các sự kiện khoa học quốc tế, đăng cai các diễn đàn về công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, qua đó tăng cường kết nối tri thức Việt Nam với các trung tâm khoa học hàng đầu thế giới.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng 143 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa IX, đồng thời đề nghị toàn hệ thống tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, lãnh đạo Liên hiệp Hội thực hiện thắng lợi phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 143 đồng chí, Đoàn Chủ tịch gồm 24 đồng chí. GS.VS Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.