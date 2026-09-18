Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác đầu tư thực chất, đi vào chiều sâu

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 17/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang đã chủ trì Diễn đàn xúc tiến đầu tư Việt Nam-Campuchia năm 2026.

Tham dự diễn đàn có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Battambang Trần Tuấn Anh, Phó Tỉnh trưởng tỉnh này Tep Hon, lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, Phòng Thương mại tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Hội Doanh nhân Campuchia-Việt Nam, lãnh đạo Đại học Quốc gia Battambang, các giảng viên, sinh viên cùng nhiều đại biểu.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh cho biết quan hệ Việt Nam-Campuchia đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong tổng thể quan hệ đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, đi vào chiều sâu hơn và mang lại những lợi ích ngày càng cụ thể cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Ông cho rằng Battambang, với vị trí thuận lợi và những thế mạnh về nông nghiệp, chế biến, thương mại, logistics và du lịch, có điều kiện để trở thành một điểm kết nối quan trọng giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Tây Bắc Campuchia và các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, tiềm năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những dự án đầu tư, những hợp đồng thương mại và những quan hệ hợp tác cụ thể.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Battambang, ông Tep Hon phát biểu. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Với chủ đề “Kết nối tài chính, hạ tầng số, logistics, năng lượng xanh - thúc đẩy đầu tư, thương mại tại khu vực Tây Bắc Campuchia,” ông Trần Tuấn Anh bày tỏ mong muốn tạo ra một không gian kết nối thực chất giữa chính quyền, doanh nghiệp, ngân hàng, các nhà cung cấp hạ tầng, các trường đại học và cơ sở nghiên cứu của hai nước.

Tại đây, các doanh nghiệp có thể trao đổi thẳng thắn, hướng tới các hành động cụ thể.

Về phần mình, Phó Tỉnh trưởng Tep Hon cho rằng diễn đàn lần này sẽ là điều kiện thuận lợi để kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Campuchia ở khu vực Tây Bắc của Campuchia.

Ông nhấn mạnh để tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai bên cần có cơ chế để xây dựng mối quan hệ gặp gỡ thường xuyên, định kỳ và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang là cầu nối trong việc liên lạc, kết nối và thúc đẩy trao đổi đoàn giữa các tỉnh, thành phố kết nghĩa với nhau, đồng thời thúc đẩy đầu tư và củng cố quan hệ song phương giữa hai nước nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác vì lợi ích nhân dân giữa các tỉnh, thành phố hai nước.

Tại diễn đàn, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia Đỗ Việt Phương cho biết quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia đã phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong suốt 15 năm qua, thể hiện qua sự gia tăng không ngừng về kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Đại diện Văn phòng tỉnh Battambang phụ trách đầu tư thông báo các chính sách ưu đãi của tỉnh đối với nhà đầu tư. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Đặc biệt, trong giai đoạn 2014-2024, kim ngạch thương mại đã tăng hơn gấp 3 lần, từ mức 3,3 tỷ USD năm 2014 lên 10,1 tỷ USD vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt khoảng 12%.

Có những năm, tốc độ tăng trưởng bình quân lên tới 20-22%/năm. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó xuất khẩu đạt 5,67 tỷ USD (tăng 5,7%) và nhập khẩu đạt 5,66 tỷ USD (tăng 18,4%) so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, duy trì mức tăng trưởng hai con số, đạt 7,79 tỷ USD (tăng 10,4%), với kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 3,75 tỷ USD (tăng 14,8%).

Ở chiều ngược lại, Campuchia cũng là nhà cung cấp quan trọng cho Việt Nam với nhiều mặt hàng như hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, trái cây... Kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam sau 7 tháng đạt 4,04 tỷ USD, tăng 6,6%.

Ông nhận định xu hướng xuất nhập khẩu giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Tại diễn đàn, ông cũng đưa ra những khuyến nghị đối với doanh nghiệp để thúc đẩy đầu tư giữa hai nước.

Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Battambang, ông Sok Khorn nêu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Trong khi đó, Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Battambang Neak Oknha Phua Viasna đã giới thiệu về những tiềm năng và lợi thế của tỉnh, bày tỏ tỉnh sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ đối với tất cả các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Việt Nam có nhu cầu, mong muốn đến đầu tư và tìm hiểu đối tác hợp tác đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Battambang để đạt được thành công và an toàn cao nhất.

Tại diễn đàn, các đại diện các doanh nghiệp đã có phiên trao đổi, thảo luận rất cởi mở, thẳng thắn về cơ hội hợp tác đầu tư ở tỉnh Battambang nói riêng và khu vực Tây Bắc Campuchia nói chung.

Cũng tại diễn đàn, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia và chính quyền tỉnh Battambang đã ra mắt Mạng lưới kết nối và tư vấn doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia với mục đích xây dựng một không gian kết nối thường xuyên giữa doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia và các cơ quan, tổ chức nhằm chia sẻ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó hướng tới hợp tác thực chất, lâu dài.

Ngoài ra, Trường Đại học Quốc gia Battambang và Hội Doanh nhân Campuchia-Việt Nam còn ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tạo thêm cơ hội tham quan, thực tập, việc làm cho sinh viên và thúc đẩy các hoạt động hợp tác phù hợp giữa hai bên.

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề diễn đàn, ông Trần Tuấn Anh cho biết Tây Bắc Campuchia là một không gian kinh tế có quy mô đáng kể và còn nhiều dư địa hợp tác với Việt Nam.

Đáng chú ý, nhiều lĩnh vực mà Tây Bắc Campuchia đang có nhu cầu phát triển cũng chính là những lĩnh vực doanh nghiệp Việt Nam có kinh nghiệm và thế mạnh. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên hình thành những chuỗi hợp tác có tính bổ trợ lẫn nhau.

Tuy nhiên, vấn đề hiện nay không phải là thiếu tiềm năng mà là mức độ kết nối kinh tế giữa Tây Bắc Campuchia với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng đó.

Doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn thiếu thông tin cập nhật về thị trường, chính sách, đối tác và các dự án đầu tư cụ thể.

Đó chính là lý do Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia với các địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào những lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh bổ sung cho nhau như nông nghiệp và chế biến nông sản, thương mại-logistics, du lịch, tài chính-ngân hàng, hạ tầng số và năng lượng, đồng thời sẽ thúc đẩy nhiều hơn các hoạt động kết nối B2B, trao đổi đoàn doanh nghiệp, kết nối trực tiếp giữa địa phương với địa phương, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tác, đúng nhu cầu và đúng dự án.

Các đại biểu tham quan gian hàng của Công ty Metfone (một thương hiệu của Viettel) tại diễn đàn. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Trong khi đó, Phó Tỉnh trưởng Tep Hon cho hay Battambang xác định nông nghiệp là một trong những lĩnh vực trọng tâm khi tỉnh này có thế mạnh về sản xuất lúa gạo và nhiều loại nông sản khác như sắn, ngô, nhãn.

Tại một số khu vực, tỉnh còn phát triển cây dứa cùng nhiều loại nông sản khác. Bên cạnh đó, tỉnh còn xây dựng chính sách thuế tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cùng những cải cách về thủ tục hành chính, cải thiện cơ sở hạ tầng.

Còn ông Đặng Ngọc Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Mekong Tây Ninh, chia sẻ doanh nghiệp này đã có hơn 35 năm hoạt động tại thị trường Campuchia. Tham dự diễn đàn lần này, doanh nghiệp đặt ra hai mục tiêu chính là mong muốn mở rộng vùng thu mua nông sản, cụ thể là củ sắn tươi và sắn thái lát, đồng thời phát triển hệ thống đại lý thu gom tại tỉnh Battambang, đồng thời có kế hoạch mở rộng vùng trồng tại địa phương, trong đó tập trung tìm kiếm và thuê quỹ đất với diện tích lớn.

Ông hy vọng thông qua diễn đàn sẽ tìm kiếm được các cơ hội hợp tác phù hợp, góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu trên./.