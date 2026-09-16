Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban TC&KT Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng lực thực thi quốc gia và quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn.
Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề: “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" cho các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, lớp thứ hai.
Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc
Sáng 9/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 9/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, lên đường thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm Hàn Quốc và Mông Cổ
Việt Nam coi trọng, mong muốn tiếp tục đưa quan hệ với hai nước Hàn Quốc, Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9.
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