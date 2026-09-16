Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban TC&KT Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc và Mông Cổ. Ảnh: TTXVN.