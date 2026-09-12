Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng àm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại thành phố Huế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng với đại biểu Đoàn địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải trở thành nền tảng, động lực then chốt
Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt.
Sáng 5/9, tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026–2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Mọi khoản chi ngân sách phải đánh giá bằng hiệu quả
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng, việc hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công là cần thiết nhằm xử lý những điểm giao thoa, chồng lấn...
Sáng 19/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất).
Cắt giảm thủ tục, nhưng không buông lỏng kiểm soát
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