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Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 năm 2026 tại Ấn Độ, sáng 12/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.

Theo TTXVN
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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

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