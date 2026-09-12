Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Sự hiện diện và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ và các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đi thông điệp: Việt Nam chủ động tham gia kiến tạo không gian hòa bình, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia.