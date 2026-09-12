Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

TPHCM đề xuất mỗi sở bình quân 6 phó giám đốc

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo quy định khung số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Thiên Tuấn

Theo dự thảo, mỗi sở được bố trí bình quân 6 phó giám đốc. Trên cơ sở khung này, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính trực thuộc.

Đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, số lượng phó trưởng phòng được xác định căn cứ vào biên chế công chức.

anh-chup-man-hinh-2026-09-12-luc-170714.png
Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức. Ảnh: Chính phủ.

Cụ thể, phòng có dưới 10 biên chế được bố trí 1 phó trưởng phòng; từ 10-14 biên chế được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng; từ 15-19 biên chế không quá 3 người; từ 20-29 biên chế không quá 4 người.

Đối với phòng có từ 30 biên chế trở lên, cứ thêm 10 biên chế được bố trí thêm 1 phó trưởng phòng, nhưng tổng số không quá 6 người.

Tại UBND cấp xã, số lượng phó trưởng phòng của cơ quan chuyên môn được xác định theo nguyên tắc bình quân 3 cấp phó/phòng. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định số lượng cụ thể tại từng đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, khung số lượng cấp phó được xác định theo mức độ tự chủ tài chính và quy mô nhân sự.

Các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện theo đề án thành lập hoặc đề án tự chủ đã được phê duyệt.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc UBND TPHCM, số lượng cấp phó không quá 3 người/đơn vị.

Đơn vị có từ 200 viên chức trở lên được bố trí thêm 1 cấp phó. Việc này do Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp xã, đơn vị có không quá 20 người làm việc được bố trí tối đa 2 cấp phó; trên 20 người được bố trí tối đa 3 cấp phó.

Riêng bệnh viện hạng I trở lên, một số đơn vị kiểm soát, phòng chống bệnh tật hạng I trở lên và trường phổ thông nhiều cấp học có từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa 3 cấp phó.

Theo dự thảo, quyết định dự kiến có hiệu lực cùng Luật Phát triển đô thị, từ ngày 1/10/2026. Các cơ quan, đơn vị có số lượng cấp phó vượt khung mới được tối đa 5 năm để điều chỉnh, sắp xếp theo quy định.

Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng khung số lượng cấp phó nhằm cụ thể hóa điểm d khoản 2 Điều 6 Luật Phát triển đô thị, đồng thời phù hợp với thực tiễn quản trị TPHCM sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Qua đó, thành phố hướng tới xây dựng đô thị có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu hiện đại, tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ.

>> Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.
#đô thị #hành chính công #lãnh đạo #công lập #cấp lãnh đạo #bổ nhiệm

Bài liên quan

Chính trị

Công bố 40 quyết định nhân sự lãnh đạo sở, ngành và xã, phường ở Hà Nội

Ngày 10/8, TP Hà Nội công bố các quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công thương...cùng nhiều lãnh đạo xã, phường trên địa bàn.

Ngày 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Nhân sự tại Sở Xây dựng Hà Nội

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Từ Paris kiến tạo không gian phát triển mới

Từ Paris kiến tạo không gian phát triển mới

Sự hiện diện và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ và các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đi thông điệp: Việt Nam chủ động tham gia kiến tạo không gian hòa bình, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Từ Paris kiến tạo không gian phát triển mới

Từ Paris kiến tạo không gian phát triển mới

Sự hiện diện và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ và các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đi thông điệp: Việt Nam chủ động tham gia kiến tạo không gian hòa bình, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, chiều tối 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.