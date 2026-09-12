TPHCM đề xuất mỗi sở bình quân 6 phó giám đốc

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo quy định khung số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo dự thảo, mỗi sở được bố trí bình quân 6 phó giám đốc. Trên cơ sở khung này, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính trực thuộc.

Đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, số lượng phó trưởng phòng được xác định căn cứ vào biên chế công chức.

Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức. Ảnh: Chính phủ.

Cụ thể, phòng có dưới 10 biên chế được bố trí 1 phó trưởng phòng; từ 10-14 biên chế được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng; từ 15-19 biên chế không quá 3 người; từ 20-29 biên chế không quá 4 người.

Đối với phòng có từ 30 biên chế trở lên, cứ thêm 10 biên chế được bố trí thêm 1 phó trưởng phòng, nhưng tổng số không quá 6 người.

Tại UBND cấp xã, số lượng phó trưởng phòng của cơ quan chuyên môn được xác định theo nguyên tắc bình quân 3 cấp phó/phòng. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định số lượng cụ thể tại từng đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, khung số lượng cấp phó được xác định theo mức độ tự chủ tài chính và quy mô nhân sự.

Các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện theo đề án thành lập hoặc đề án tự chủ đã được phê duyệt.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc UBND TPHCM, số lượng cấp phó không quá 3 người/đơn vị.

Đơn vị có từ 200 viên chức trở lên được bố trí thêm 1 cấp phó. Việc này do Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp xã, đơn vị có không quá 20 người làm việc được bố trí tối đa 2 cấp phó; trên 20 người được bố trí tối đa 3 cấp phó.

Riêng bệnh viện hạng I trở lên, một số đơn vị kiểm soát, phòng chống bệnh tật hạng I trở lên và trường phổ thông nhiều cấp học có từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa 3 cấp phó.

Theo dự thảo, quyết định dự kiến có hiệu lực cùng Luật Phát triển đô thị, từ ngày 1/10/2026. Các cơ quan, đơn vị có số lượng cấp phó vượt khung mới được tối đa 5 năm để điều chỉnh, sắp xếp theo quy định.

Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng khung số lượng cấp phó nhằm cụ thể hóa điểm d khoản 2 Điều 6 Luật Phát triển đô thị, đồng thời phù hợp với thực tiễn quản trị TPHCM sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Qua đó, thành phố hướng tới xây dựng đô thị có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu hiện đại, tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ.