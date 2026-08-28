Đại hội IX VUSTA: Trí thức, doanh nghiệp kỳ vọng được tạo đà bứt phá

Sáng 28/8, Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, quy tụ 489 đại biểu, mở ra nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đột phá. Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống bên lề Đại hội, các đại biểu kỳ vọng Liên hiệp Hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp trí thức, tăng cường kết nối Trung ương - địa phương - doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường và cơ chế thuận lợi để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển.

Chủ tịch VUSTA Phú Thọ: Phát huy mạnh hơn trí tuệ đội ngũ trí thức địa phương

Trao đổi bên lề Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Hồ Đình Lưỡng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, đánh giá sự kết nối từ Trung ương đến địa phương trong nhiệm kỳ qua được thực hiện tốt, hiệu quả và ngày càng sâu sắc.

Ông Hồ Đình Lưỡng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Mai Loan.

“Nhiệm kỳ vừa qua, việc kết nối từ Trung ương đến địa phương rất tốt, hiệu quả và sâu sắc. Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương thực sự trở thành mái nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ”, ông Hồ Đình Lưỡng cho hay.

Theo ông, tại Phú Thọ, Liên hiệp Hội không chỉ tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ mà cả lực lượng hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó, trí thức được phát huy vai trò trong tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các dự án, chương trình, kế hoạch của tỉnh; đồng thời tham gia các hội thi, cuộc thi, giải thưởng và hoạt động phổ biến, truyền thông kiến thức.

Hướng tới Đại hội IX, ông Hồ Đình Lưỡng mong muốn Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm nhiều hơn tới các địa phương, các hội địa phương; tập trung tháo gỡ những khó khăn để hoạt động của Liên hiệp Hội tại các tỉnh, thành phố được đồng bộ, hiệu quả hơn.

“Rất mong muốn Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm nhiều hơn đối với các địa phương, các hội của địa phương, tập trung tháo gỡ những khó khăn để tạo điều kiện cho các tỉnh hoạt động đồng bộ, hiệu quả”, ông nói.

Đề cập những khó khăn sau sáp nhập, ông Lưỡng cho biết địa bàn hoạt động rộng hơn, trong khi một số vấn đề về biên chế và quy định đối với tổ chức hội vẫn cần tiếp tục được tháo gỡ.

Dù vậy, Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ đã chủ động thích ứng và khắc phục khó khăn. Sau hơn một năm, tổ chức cơ bản ổn định và đi vào hoạt động.

“Vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa thử nghiệm, vừa cố gắng thì nói chung là tốt. Trong cái khó sẽ có cái thuận lợi”, ông Hồ Đình Lưỡng chia sẻ.

Mời quý độc giả xem video ông Hồ Đình Lưỡng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ bày tỏ kỳ vọng về Đại hội IX VUSTA. Thực hiện: Mai Loan.

AHLĐ Nguyễn Quang Mâu: Kỳ vọng Liên hiệp Hội tạo đà cho doanh nghiệp đổi mới

Trao đổi bên lề Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, AHLĐ Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt cho hay, ông rất vinh dự khi doanh nghiệp được Liên hiệp Hội quan tâm, đánh giá cao. Ông kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới và các nhà lãnh đạo Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục gần gũi, đi sâu, đi sát thực tiễn doanh nghiệp, qua đó tạo thêm động lực để doanh nghiệp đổi mới, phát triển.

AHLĐ Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt. Ảnh: Mai Loan.

Theo AHLĐ Nguyễn Quang Mâu, khoa học công nghệ chính là chìa khóa giúp Gốm Đất Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu. Ông mong muốn Liên hiệp Hội và các hội ngành tăng cường kết nối trí thức với doanh nghiệp, đưa tri thức, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Sự đồng hành này, theo ông, không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết những bài toán công nghệ, mà còn góp phần khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức và các tổ chức khoa học trong phát triển kinh tế - xã hội.

Mời quý độc giả xem video AHLĐ Nguyễn Quang Mâu chia sẻ bên lề Đại hội IX VUSTA. Thực hiện: Mai Loan.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh kỳ vọng đầu tư dài hạn cho khoa học cơ bản

Trao đổi bên lề Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam bày tỏ mong muốn, toán học và các ngành khoa học cơ bản được đặt đúng vị trí nền móng trong chiến lược phát triển khoa học, công nghệ quốc gia.

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam. Ảnh: Mai Loan.

Theo ông, AI, khoa học dữ liệu, công nghệ lượng tử, mật mã, mô hình hóa, vật liệu mới, công nghệ sinh học... đều dựa sâu vào thành tựu của khoa học cơ bản. Vì vậy, đầu tư cho lĩnh vực này chính là đầu tư cho năng lực tự chủ và sáng tạo công nghệ của đất nước trong tương lai.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh cũng mong VUSTA sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc kiến nghị một cơ chế đặc thù cho nghiên cứu cơ bản, trong đó các nhà khoa học có thể theo đuổi những hướng nghiên cứu dài hạn 5–10 năm.

Khoa học không phải lúc nào cũng cho kết quả ngay trong một chu kỳ đề tài. Một phát hiện toán học hoặc một kết quả khoa học cơ bản hôm nay có thể chưa có ứng dụng, nhưng vài chục năm sau lại trở thành nền tảng của một công nghệ quan trọng.

“Do đó, cần chuyển từ tư duy “đầu tư để có sản phẩm ngay” sang tư duy “đầu tư để tạo ra năng lực khoa học lâu dài””, ông Linh nhấn mạnh.