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Chính trị

Khai trừ khỏi Đảng Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Huy Ngọc

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc.

Hải Ninh

Ngày 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư kết luận, ông Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K) và ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

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Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Các đảng viên này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn (55 tuổi), Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội Nhận hối lộ. Ông Thuấn bị khởi tố trong quá trình Cục Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan. Sau đó, ông Thuấn bị tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc về tội Nhận hối lộ. Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Hải Sapa TV:

#Thứ trưởng #đảng viên #kỷ luật #Y tế #Phú Thọ #vi phạm

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