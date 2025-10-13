Hà Nội

Xã hội

Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo trung thực thống kê thiệt hại do bão số 11

Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 5 người bị tử vong, 7 người bị thương do mưa lũ. Tổng số nhà bị hư hỏng, đổ sập 99 công trình, 20.857 nhà bị ngập và chia cắt.

Khánh Hoài

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức rà soát đánh giá, thống kê thiệt hại do cơn bão số 11 (Matmo) gây ra (quán triệt tinh thần công tâm, khách quan, trung thực trong thống kê thiệt hại) và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để đề xuất hỗ trợ kịp thời nhằm sớm ổn định đời sống cho nhân dân.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, các đối tượng bị thiệt hại nặng về người và tài sản và có chính sách hỗ trợ kịp thời; cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, nhất là các vùng có người dân sơ tán đến và vùng bị cô lập; đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân.

a2.jpg
Hoàn lưu bão số 11 vừa qua gây mưa lớn kéo dài, ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 12/10, ước tính thiệt hại do bão số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 1.670 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của mưa, lũ lịch sử trên các triền sông, hệ thống đê điều, công trình thủy lợi của tỉnh Bắc Ninh đã phải chống với lũ xảy ra đặc biệt lớn trên sông Thương gây ngập lụt cho 153 thôn, tổ dân phố của 20 xã, phường với tổng số hơn 15.000 hộ dân phải di dời và cô lập. Lũ lớn đã làm tràn hơn 20,335km đê; trên 60 vị trí đê bị sạt trượt rò rỉ thẩm lậu chân, mái đê; tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, sạt lở trên 300 điểm.

Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 5 người bị tử vong, 7 người bị thương do mưa lũ. Tổng số nhà bị hư hỏng, đổ sập 99 công trình, 20.857 nhà bị ngập và chia cắt.

Hơn 10.500ha hoa lúa, hoa màu bị ngập; 941ha cây ăn quả bị ngập; trên 200 triệu con gia súc, gia cầm bị chết; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 2.187ha.

Toàn tỉnh có 684 điểm bị sạt lở, hư hỏng; 64 tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập úng không đi lại được; 17 ngầm, tràn bị hư hỏng; 100 vị trí khu vực xảy ra sự cố trên các tuyến, 1 công trình trạm bơm bị ngập; khoảng 240 điểm trường bị ngập và cô lập; 60 trụ sở trạm y tế bị ngập và cô lập…

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh kịp thời hỗ trợ di dời bé sơ sinh và nhiều người dân ra khỏi nước lũ nguy hiểm.

Xã hội

Cán bộ an ninh cơ sở tử vong khi ứng phó lũ lụt có gia cảnh khó khăn

Hoàn cảnh gia đình anh Đoàn Văn Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, vợ làm nông nghiệp, con trai lớn 9 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh, con út còn nhỏ.

Tối 10/10, bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990), Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) không may tử vong khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

a12.jpg
Bà Lâm Thị Hương Thành thăm hỏi, động viên gia đình anh Đoàn Văn Mạnh.
Xem chi tiết

Xã hội

Ùn ứ kéo dài trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội do ngập lụt

Trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nhiều km có đoạn ngập ngắn nhưng sâu suốt hơn hai ngày qua khiến tài xế phải dừng nhiều giờ để chờ nước rút.

ngap-1.jpg

Dòng xe ùn tắc kéo dài nhiều km cả ngày lẫn đêm trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội đêm 10/10. Trên toàn tuyến cao tốc này chỉ còn đoạn Km29 hướng về địa phận Thủ đô bị ngập. Mặc dù nhiều ô tô vẫn lưu thông qua được nhưng nhiều tài xế xe gầm thấp không đủ can đảm đi giống xe tải dẫn đến đường bị ùn ứ kéo dài.

Xem chi tiết

Xã hội

Trường học ở Thái Nguyên ngập bùn đất, ngổn ngang sau lũ

Mưa lớn gây ngập lụt, làm hư hại nhiều trường học Thái Nguyên. Công tác dọn dẹp và sửa chữa đang được gấp rút triển khai.

Hoàn lưu của cơn bão số 11 đã gây mưa to, có nơi mưa rất to, lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngập diện rộng. Nước rút để lại những lớp bùn đất dầy đặc, rác thải ngổn ngang tại các trường học.

Xem chi tiết

