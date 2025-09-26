Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng côn đồ có 3 tiền án vô cớ đánh người gây thương tích

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng côn đồ có hành vi gây thương tích.

Hà Ngọc Chính

Cụ thể, đối tượng vô cớ đánh người là Trần Văn Ban (SN 1983, trú khu vực An Ngãi, phường An Nhơn Đông). Ban bị bắt tạm giam thời hạn 3 tháng.

Trước đó, ngày 5/5, tại tiệm cắt tóc T.V ở phường Bình Định, Ban đã vô cớ gây sự, dùng rìu đánh anh Trần Vĩnh T. (SN 1989, ở xã Ngô Mây).

doi-tuong.jpg
Trần Văn Ban bị bắt tạm giam. Ảnh ĐVCC

Được biết, Ban là đối tượng có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hiếp dâm trẻ em và 3 tiền sự nên đã bị Công an địa phương áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 3 lần.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bình Định đã nhanh chóng xác minh làm rõ. Mặc dù không phải là chủ nợ của anh T., nhưng với bản tính côn đồ, biết anh T. có nợ một người khác, Ban kiếm cớ gây sự và dùng rìu bổ anh T. gây thương tích với tỷ lệ 13%.

Sau khi có kết quả giám định thương tật của cơ quan chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Ban.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
tin sản xuất
#Trần Văn Ban #phường An Nhơn Đông #vô cớ đánh người #bắt tạm giam

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 9 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau khiến 3 người thương vong

Trong lúc đuổi đánh nhau, xe máy do Hiểu cầm lái va chạm với người dân đi đường, sau đó tiếp tục đâm vào xe đầu kéo đang đỗ bên đường dẫn đến tử vong.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm giữ hình sự 9 thanh niên mang hung khí, lạng lách, đánh võng, gây tai nạn làm 3 người thương vong. Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông tại đường tỉnh lộ 323H (thuộc khu 2A, xã Phù Ninh).

56.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xác minh vụ người đàn ông đánh cụ ông ở giao lộ trung tâm TP HCM

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông liên tục đánh vào mặt, bụng một cụ ông tại giao lộ ở trung tâm TP HCM.

Ngày 14/9, Công an phường Sài Gòn (TP HCM) đang điều tra về video ghi lại cảnh cụ ông bị một thanh niên đánh tới tấp.

akkk-5.jpg
Hình ảnh người đàn ông đánh vào mặt cụ ông.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới