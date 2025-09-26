Bắt đối tượng côn đồ có 3 tiền án vô cớ đánh người gây thương tích

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng côn đồ có hành vi gây thương tích.

Cụ thể, đối tượng vô cớ đánh người là Trần Văn Ban (SN 1983, trú khu vực An Ngãi, phường An Nhơn Đông). Ban bị bắt tạm giam thời hạn 3 tháng.

Trước đó, ngày 5/5, tại tiệm cắt tóc T.V ở phường Bình Định, Ban đã vô cớ gây sự, dùng rìu đánh anh Trần Vĩnh T. (SN 1989, ở xã Ngô Mây).

Trần Văn Ban bị bắt tạm giam. Ảnh ĐVCC

Được biết, Ban là đối tượng có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hiếp dâm trẻ em và 3 tiền sự nên đã bị Công an địa phương áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 3 lần.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bình Định đã nhanh chóng xác minh làm rõ. Mặc dù không phải là chủ nợ của anh T., nhưng với bản tính côn đồ, biết anh T. có nợ một người khác, Ban kiếm cớ gây sự và dùng rìu bổ anh T. gây thương tích với tỷ lệ 13%.

Sau khi có kết quả giám định thương tật của cơ quan chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Ban.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ: