Xã hội

Chồng Đoàn Di Băng bị bắt vì liên quan sản xuất hàng giả

Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc VB Group – chồng Đoàn Di Băng có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Hải Ninh

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 đối tượng gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng trên bị bắt liên quan việc sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đóng tại KCN Giang Điền.

43333.jpg
Hình ảnh Nguyễn Quốc Vũ.

Điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu.

Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, phường Chợ Lớn, TPHCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Khoảng tháng 1/2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50); Nguyễn Thị Tuyến là Phó Tổng Giám đốc, đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả; Nguyễn Quốc Vũ là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group, đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

65555.jpg
Công bố Quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 bị can

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô số: 0010123 ngày sản xuất 4/01/2023, 0020623 ngày sản xuất 7/6/2023, 0031123 ngày sản xuất 16/11/2023, 0010124 ngày sản xuất 7/1/2024, 0020424 ngày sản xuất 16/4/2024, 0030624 ngày sản xuất 25/6/2024, 0040724 ngày sản xuất 13/7/2024, phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan Điều tra để phục vụ điều tra, xác minh vụ án.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty.

