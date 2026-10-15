Chôm chôm dây trở thành đặc sản vùng cao được săn đón

Thị trường trái cây thời gian gần đây ghi nhận sự chú ý dành cho chôm chôm dây (còn gọi hay chôm chôm rừng). Dù là thức quả quen thuộc của người dân miền núi, sự xuất hiện của loại quả này tại các đô thị lớn và nền tảng bán hàng trực tuyến đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Hiện nay, chôm chôm dây đang được rao bán tại một số chợ mạng và cửa hàng nông sản với mức giá dao động từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg.

Ảnh minh hoạ.

Sức hút của chôm chôm dây đến từ những đặc điểm riêng biệt về hình dáng, cấu trúc thịt quả cũng như hương vị so với các giống chôm chôm thương phẩm phổ biến. Quả có xuất xứ từ một số khu vực miền núi như Tây Nguyên, Cao Bằng hay Đà Nẵng, thường mọc thành từng chùm nhỏ. Khi chín, lớp vỏ ngoài chuyển sang màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, phủ nhiều gai mềm.

Khác với chôm chôm nhà trồng thường có phần cùi dày, ngọt đậm và dễ bóc, chôm chôm dây sở hữu lớp thịt mỏng hơn, mọng nước, ôm sát lấy hạt và có màu trắng hoặc vàng óng tùy thuộc vào vùng đất sinh trưởng.

Về hương vị, loại quả này mang lại trải nghiệm vị giác khá khác biệt. Thực khách khi thưởng thức sẽ cảm nhận được vị chua thanh nhẹ đọng lại hậu vị ngọt dịu cùng hương thơm thoang thoảng. Sự cân bằng giữa độ chua và ngọt giúp chôm chôm dây trở thành lựa chọn phù hợp cho những người tiêu dùng ưa thích các loại trái cây tươi mát, có độ ngọt vừa phải.

Bên cạnh việc ăn tươi truyền thống, chôm chôm dây nhờ vào vị chua đặc trưng mà loại quả này thường được dầm cùng muối, ớt và một chút đường để tạo thành món ăn vặt hấp dẫn. Ngoài ra, chôm chôm dây còn được dùng để ngâm đường hoặc muối làm thức uống giải khát.

Chôm chôm dây thường được dầm cùng muối, ớt và một chút đường để tạo thành món ăn vặt hấp dẫn. (Ảnh: Sưu tầm)

Tuy nhiên, nguồn cung chôm chôm dây trên thị trường hiện nay vẫn ở mức tương đối hạn chế và không ổn định, do cây trồng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết tự nhiên, thậm chí có những khu vực chu kỳ 2 năm cây mới cho ra quả một lần, việc thu hái chủ yếu diễn ra theo mùa. Mặt khác, diện tích cây trong tự nhiên cũng giảm so với trước đây và chưa được quy hoạch thành vùng trồng chuyên canh thương phẩm đại trà.

Sự đón nhận tích cực từ thị trường không chỉ mang đến một lựa chọn nông sản mới mẻ cho người tiêu dùng, mà còn mở ra triển vọng phát triển các sản phẩm ẩm thực bản địa gắn với du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa vùng cao trong thời gian tới.