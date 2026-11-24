Hai lô iDr.Skin bị thu hồi vì sản phẩm lưu thông có thành phần không đúng như hồ sơ công bố. Luật sư cảnh báo về những kẽ hở trong cơ chế hậu kiểm mỹ phẩm.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 2 lô mỹ phẩm thuộc nhãn hàng iDr.Skin do Công ty TNHH IDOCTOR chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, đồng thời tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mới của doanh nghiệp này trong 6 tháng. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhãn sản phẩm ghi thừa hàng loạt thành phần so với hồ sơ đã công bố. Vụ việc không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính tuân thủ pháp luật của các đơn vị kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu mà còn đặt ra nhiều dấu hỏi về hiệu quả của cơ chế hậu kiểm hiện nay.

Để làm rõ các khía cạnh pháp lý xoay quanh vấn đề này, phóng viên PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng

Công bố mỹ phẩm phải gắn với trách nhiệm thực chất của doanh nghiệp

- Thưa luật sư, ông đánh giá thế nào về hành vi kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố?

Đây không đơn thuần là sai sót trong việc ghi nhãn mà là hành vi vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm. Bởi sản phẩm lưu thông trên thị trường phải bảo đảm sự thống nhất giữa công thức, hồ sơ công bố và thông tin thể hiện trên nhãn sản phẩm.

Thành phần mỹ phẩm không phải là thông tin có thể tùy tiện bổ sung hoặc thay đổi. Mỗi thành phần đều có ý nghĩa nhất định trong việc đánh giá tính an toàn, chất lượng và công dụng của sản phẩm. Vì vậy, việc nhãn ghi những thành phần không có trong hồ sơ công bố cho thấy sự thiếu thống nhất giữa thông tin pháp lý của sản phẩm và thông tin cung cấp cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Theo điểm c khoản 3 Điều 70 Nghị định 90/2026/NĐ-CP, hành vi này bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với cá nhân; mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể bị buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

- Ngoài việc buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố, Cục Quản lý Dược còn tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mới của Công ty TNHH IDOCTOR trong 6 tháng. Luật sư đánh giá thế nào về tính răn đe của biện pháp này đối với hoạt động kinh doanh mỹ phẩm hiện nay?

Đây là biện pháp có tính răn đe đáng kể, bởi nó tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và khả năng phát triển sản phẩm mới của doanh nghiệp, chứ không chỉ dừng lại ở việc xử phạt bằng tiền.

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mỹ phẩm, việc được tiếp nhận hồ sơ công bố có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường. Khi bị tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ mới trong 6 tháng, doanh nghiệp sẽ bị hạn chế khả năng mở rộng danh mục sản phẩm, triển khai kế hoạch kinh doanh và nắm bắt các cơ hội thương mại.

Quan trọng hơn, biện pháp này buộc doanh nghiệp phải nhìn nhận lại toàn bộ quy trình kiểm soát pháp lý và chất lượng sản phẩm. Việc công bố mỹ phẩm không thể chỉ được xem là một thủ tục hành chính mang tính hình thức, mà phải gắn liền với trách nhiệm thực chất của doanh nghiệp về tính chính xác của hồ sơ và chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Sản phẩm iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule. Ảnh minh họa/nguồn baovephapluat.vn

- Trong văn bản của Cục Quản lý Dược có yêu cầu doanh nghiệp tự rà soát các lô hàng đã nhập khẩu khác và chủ động thu hồi nếu có vi phạm. Nếu doanh nghiệp không trung thực trong quá trình rà soát hoặc tiêu hủy không triệt để, họ sẽ phải chịu thêm trách nhiệm pháp lý gì?

Trách nhiệm của doanh nghiệp không dừng lại ở việc thu hồi hai lô mỹ phẩm đã bị phát hiện vi phạm, mà còn phải chủ động rà soát các lô hàng liên quan để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ sai phạm tiếp tục xảy ra.

Nếu doanh nghiệp cố tình báo cáo không trung thực, che giấu các lô hàng vi phạm, không thực hiện đầy đủ việc thu hồi hoặc tiêu hủy không triệt để thì có thể phải chịu các chế tài hành chính tương ứng với từng hành vi vi phạm. Đặc biệt, việc tiếp tục đưa sản phẩm thuộc diện đình chỉ lưu hành ra thị trường hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý có thể làm phát sinh trách nhiệm pháp lý khác.

Bên cạnh đó, nếu sản phẩm vi phạm tiếp tục đến tay người tiêu dùng và gây thiệt hại thì doanh nghiệp còn có thể phải bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự. Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cá nhân có liên quan còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, việc rà soát, thu hồi và tiêu hủy phải được thực hiện thực chất, có kiểm tra và giám sát, chứ không thể chỉ dừng lại ở báo cáo trên giấy tờ. Đây vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa là trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và uy tín của chính mình.

Cần chuyển từ hậu kiểm bị động sang kiểm nghiệm thực tế

- Hiện nay, quản lý mỹ phẩm chủ yếu áp dụng cơ chế hậu kiểm (doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm, cơ quan chức năng kiểm tra sau khi sản phẩm đã lưu thông). Từ vụ việc trên, luật sư nhìn nhận thế nào về kẽ hở trong cơ chế hậu kiểm mỹ phẩm nhập khẩu hiện nay?

Cơ chế hậu kiểm có ưu điểm là tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giảm bớt thủ tục hành chính và đề cao trách nhiệm tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hạn chế của cơ chế này là sản phẩm có thể đã được đưa ra thị trường trước khi những sai lệch về hồ sơ, thành phần hoặc chất lượng được cơ quan quản lý phát hiện.

Đặc biệt, đối với mỹ phẩm nhập khẩu, việc kiểm soát phải trải qua nhiều khâu, từ nhà sản xuất nước ngoài đến doanh nghiệp nhập khẩu và đơn vị phân phối. Việc đối chiếu thành phần thực tế với hồ sơ công bố cũng đòi hỏi chuyên môn và thiết bị kiểm nghiệm phù hợp. Nếu hoạt động hậu kiểm chủ yếu dựa trên kiểm tra hồ sơ, giấy tờ mà thiếu kiểm nghiệm thực tế thì những sai lệch về thành phần rất dễ bị bỏ lọt.

Theo đó, cần chuyển từ hậu kiểm bị động sang hậu kiểm dựa trên đánh giá rủi ro, tăng cường kiểm nghiệm thực tế, đối chiếu thành phần với hồ sơ công bố và truy xuất nguồn gốc từng lô hàng. Đặc biệt, cần ưu tiên kiểm tra những doanh nghiệp từng vi phạm hoặc sản phẩm có dấu hiệu bất thường. Hậu kiểm không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, mà phải bảo đảm phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, trước khi gây ra những hậu quả đáng tiếc cho người tiêu dùng

- Luật sư có khuyến cáo gì cho các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mỹ phẩm trong việc tuân thủ quy định về công bố sản phẩm, cũng như lời khuyên cho người tiêu dùng khi lựa chọn mỹ phẩm trên thị trường?

Đối với doanh nghiệp, cần kiểm soát chặt chẽ hồ sơ công bố, công thức thành phần, nhãn sản phẩm và chất lượng từng lô hàng nhập khẩu. Mọi thay đổi về thành phần phải được đánh giá và thực hiện các thủ tục pháp lý phù hợp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc và chủ động xử lý khi phát sinh sự cố.

Đối với người tiêu dùng, không nên lựa chọn mỹ phẩm chỉ dựa vào quảng cáo hoặc sự giới thiệu của người nổi tiếng. Cần quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, thành phần và hạn sử dụng. Đặc biệt, cần hiểu rằng số tiếp nhận Phiếu công bố không đồng nghĩa với việc cơ quan nhà nước đã chứng nhận chất lượng, độ an toàn hay hiệu quả của sản phẩm.

Xin cảm ơn luật sư!