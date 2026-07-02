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Kho tri thức

Choáng ngợp với vùng đất được mệnh danh 'biển cỏ vô tận' ở châu Âu

Giữa châu Âu hiện đại, Hortobágy-Puszta giống như một lát cắt của quá khứ, nơi thảo nguyên vẫn giữ nguyên nhịp thở cổ xưa của mình.

T.B (tổng hợp)

Thuộc vùng Puszta ở miền đông Hungary, Vườn quốc gia Hortobágy là vườn quốc gia đầu tiên của đất nước Trung Âu và cũng là khu bảo tồn đồng cỏ tự nhiên lớn nhất khu vực. Được thành lập năm 1973 và hiện là một phần của Di sản Thế giới UNESCO, nơi đây mở ra một khung cảnh gần như nguyên sơ của thảo nguyên châu Âu, nơi con người và thiên nhiên đã cùng tồn tại trong hàng nghìn năm.

Ảnh: Wikimedia Commons

Hortobágy không phải là kiểu công viên rừng rậm xanh tươi thường thấy, mà là một biển cỏ rộng lớn trải dài đến tận chân trời. Địa hình phẳng lặng, đất mặn và khí hậu khắc nghiệt đã tạo nên hệ sinh thái đặc biệt của Puszta, nơi chỉ những loài thực vật và động vật thích nghi tốt nhất mới có thể tồn tại. Chính sự đơn giản về cảnh quan lại tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ và có phần hoang dã của vùng đất này.

Ảnh: visithortobagy

Một trong những hình ảnh biểu tượng của Hortobágy là những đàn gia súc bản địa như bò xám Hungary, cừu Racka với cặp sừng xoắn độc đáo, và ngựa Mangalica lông xù. Những đàn gia súc này không chỉ là một phần của hệ sinh thái mà còn gắn liền với văn hóa du mục truyền thống của người chăn gia súc csikós, những người cưỡi ngựa thành thạo và vẫn duy trì nhiều kỹ thuật chăn thả cổ xưa. Các màn trình diễn cưỡi ngựa của họ trên thảo nguyên đã trở thành nét văn hóa đặc trưng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Hortobágy cũng là thiên đường của các loài chim di cư. Với hệ thống ao hồ nhân tạo, vùng đất ngập nước và đồng cỏ rộng lớn, nơi đây trở thành điểm dừng chân quan trọng trên hành trình di cư giữa châu Âu và châu Phi. Hàng trăm loài chim như sếu xám, cò trắng, diệc và nhiều loài chim nước khác có thể được quan sát trong những mùa di cư, biến vùng thảo nguyên yên tĩnh thành một không gian sống động đầy âm thanh và chuyển động.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một điểm thú vị khác là cây cầu chín vòm bắc qua sông Hortobágy, công trình đá cổ dài nhất loại này ở Hungary, từng là tuyến giao thương quan trọng trong quá khứ. Ngày nay, nó trở thành biểu tượng kiến trúc nổi bật giữa không gian thảo nguyên rộng lớn.

Hortobágy không chỉ là nơi bảo tồn thiên nhiên mà còn là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa con người và môi trường tự nhiên. Những hoạt động truyền thống như chăn thả gia súc, lễ hội đồng cỏ và nghệ thuật dân gian vẫn được duy trì, tạo nên một bức tranh văn hóa sống động giữa không gian hoang sơ.

Giữa châu Âu hiện đại, Hortobágy-Puszta giống như một lát cắt của quá khứ, nơi thảo nguyên vẫn giữ nguyên nhịp thở cổ xưa của mình. Đứng giữa biển cỏ bất tận, người ta có thể cảm nhận rõ sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên rộng lớn nhưng cũng thấy được sự hài hòa hiếm có giữa hai thế giới tưởng chừng đối lập.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Vùng đất hoang sơ Puszta và Biển cỏ vô tận #Hệ sinh thái đặc biệt của Hortobágy #Văn hóa du mục truyền thống và chăn nuôi cổ xưa #Đa dạng chim di cư và hệ sinh thái nước ngập #Kiến trúc cầu chín vòm và mối quan hệ con người với thiên nhiên

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