Bí ẩn trong lăng mộ đôi ở Giang Tây

Lăng mộ thứ hai được bảo vệ rất tốt, có rất nhiều hiện vật bằng sứ men ngọc, bao gồm nghiên mực, chén thánh, đĩa, bình nhổ, đĩa đựng trái cây, ấm, bát, cốc.

Một lăng mộ cổ đã được phát hiện tại thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, khiến các nhà khảo cổ học vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, thật không may, sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng lăng mộ, họ chỉ tìm thấy hai mảnh sứ vỡ vì hầu hết các di vật đều đã bị cướp phá.

Ngay khi họ định từ bỏ cuộc tìm kiếm, sau khi phát hiện ra lăng mộ này họ kiểm tra không còn di vật nào, các nhà khoa học đã tìm thấy một lăng mộ mới, ẩn giấu, được nối với lăng mộ trống rỗng kia thông qua một phòng mộ phụ. Ban đầu khi nhìn thấy cái hố lớn, họ nghĩ đó là một đường hầm do những kẻ trộm mộ đào.

Nhưng khi khám phá đường hầm, họ đã tìm thấy một lăng mộ khác được bảo vệ nghiêm ngặt với hơn chục món đồ sứ men ngọc bích tinh xảo được đặt bên trong một chiếc quan tài. Thực tế, việc tìm thấy những lăng mộ đôi liền kề như vậy khá hiếm. Các chuyên gia phỏng đoán rằng, đây là một bộ lăng mộ được xây dựng dành riêng cho một cặp vợ chồng.

Hai lăng mộ này dường như được xây dựng liền kề nhau, quan tài được đặt bên trong sau khi chủ nhân qua đời.

Trong lăng mộ thứ hai, người ta tìm thấy một chiếc bình sứ có hai đường vân tròn ở cổ và một đường vân lõm ở đáy. Ảnh: @China.org.

Trong lăng mộ thứ hai bên trong được bảo vệ rất tốt, có rất nhiều hiện vật bằng sứ men ngọc, bao gồm nghiên mực, chén thánh, đĩa, bình nhổ, đĩa đựng trái cây, ấm, bát, cốc và vật đối trọng. Mặc dù một số món đồ gốm sứ bị vỡ, nhưng chúng thể hiện kỹ thuật tráng men rất tinh xảo nên có giá trị khảo cổ khá cao.

Trong lăng mộ thứ hai, người ta tìm thấy một chiếc bình sứ có hai đường vân tròn ở cổ và một đường vân lõm ở đáy. Đây là lần đầu tiên một chiếc bình có hình dạng như vậy được tìm thấy.

Một quả cân bằng sứ cũng được tìm thấy trong lăng mộ. Quả cân không phải là hiếm ở Trung Quốc, nhưng một quả cân bằng sứ men ngọc bích thực sự là một phát hiện mới trong lịch sử khảo cổ học Trung Quốc.

Hiện nay, công tác khai quật đã hoàn tất, các nhà khảo cổ đang bắt đầu nghiên cứu và phục chế những hiện vật bằng men ngọc này. Khu vực này cũng đang được chính phủ bảo vệ.