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Kho tri thức

Vật nuôi quen thuộc này là hậu duệ của 'quái thú' từng thống trị châu Âu

Trong hơn mười nghìn năm đồng hành cùng con người, bò nhà không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn góp phần định hình nền văn minh nông nghiệp.

T.B (tổng hợp)

Ngày nay, bò nhà (Bos taurus) là một trong những loài động vật quen thuộc nhất trên thế giới, nhưng ít ai biết rằng tổ tiên của chúng từng là những con bò rừng khổng lồ, cao tới gần 2 mét ở vai và nổi tiếng với cặp sừng dài đáng gờm. Sau hàng nghìn năm được con người thuần hóa và chọn giống, bò nhà đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong nông nghiệp, chăn nuôi và đời sống văn hóa của nhiều dân tộc.

Ảnh: Wikimedia Commons

Các nghiên cứu khảo cổ và di truyền học cho thấy bò nhà được thuần hóa từ bò rừng aurochs (Bos primigenius) khoảng 10.000–10.500 năm trước tại khu vực Lưỡng Hà và vùng Cận Đông. Từ đây, chúng theo chân con người lan rộng khắp châu Âu, châu Á, châu Phi và cuối cùng đến châu Mỹ, châu Đại Dương. Ngày nay, hàng trăm giống bò khác nhau đã được tạo ra, từ những giống chuyên cho sữa như Holstein Friesian đến các giống chuyên lấy thịt như Angus, Hereford hay Limousin.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một trong những điều đặc biệt nhất ở bò là hệ tiêu hóa gồm bốn ngăn dạ dày: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Nhờ cộng đồng hàng tỷ vi sinh vật sống trong dạ cỏ, bò có thể tiêu hóa cellulose – thành phần chính của cỏ mà con người và nhiều loài động vật khác không thể hấp thụ. Sau khi nuốt thức ăn, bò còn có tập tính nhai lại: thức ăn được đưa ngược từ dạ cỏ lên miệng để nhai kỹ thêm trước khi tiếp tục tiêu hóa. Chính cơ chế này giúp chúng tận dụng tối đa nguồn thức ăn nghèo dinh dưỡng.

Ảnh: Observation.org

Không chỉ là "nhà máy" chuyển hóa cỏ thành sữa và thịt, bò còn sở hữu khả năng cảm nhận xã hội đáng kinh ngạc. Các nghiên cứu cho thấy chúng có thể ghi nhớ khuôn mặt của những cá thể khác, hình thành tình bạn trong đàn và biểu hiện sự căng thẳng khi bị tách khỏi những cá thể thân thiết. Chúng cũng có khả năng học hỏi, giải quyết một số bài toán đơn giản và thể hiện cảm xúc như tò mò, vui mừng hay lo lắng.

Trong lịch sử, vai trò của bò vượt xa giá trị thực phẩm. Trước thời đại máy móc, bò và bò đực là sức kéo chủ lực trong nông nghiệp, giúp cày ruộng, vận chuyển hàng hóa và mở rộng diện tích canh tác. Phân bò được dùng làm phân bón, chất đốt và vật liệu xây dựng ở nhiều nơi trên thế giới. Hình ảnh con bò cũng xuất hiện trong tín ngưỡng, nghệ thuật và văn hóa của nhiều quốc gia, từ những bức tranh hang động thời tiền sử cho đến các lễ hội truyền thống còn tồn tại ngày nay.

Hiện nay, Bos taurus là một trong những loài gia súc có số lượng lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi bò cũng đặt ra nhiều thách thức về phát thải khí nhà kính, sử dụng đất và tài nguyên nước. Điều đó thúc đẩy các nhà khoa học nghiên cứu những phương thức chăn nuôi bền vững hơn, nhằm cân bằng giữa nhu cầu lương thực của con người và việc bảo vệ môi trường. Từ loài bò rừng từng rong ruổi trên đồng cỏ cổ đại đến người bạn đồng hành của nền văn minh hiện đại, bò nhà vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của hàng tỷ người trên khắp thế giới.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Lịch sử thuần hóa bò rừng #Vai trò của bò trong nền văn minh #Đặc điểm sinh học của bò #Ý nghĩa văn hóa và nghệ thuật #Thách thức chăn nuôi bền vững

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