Vì sao hồ tiêu được coi là "vàng đen" từng làm thay đổi lịch sử thế giới?

Từ những chùm quả xanh nhỏ bé trên dây leo, cây hồ tiêu đã từng làm thay đổi thương mại, lịch sử và cả vận mệnh của nhiều quốc gia.

Hồ tiêu (Piper nigrum) là một loài dây leo lâu năm thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae), có nguồn gốc từ vùng bờ biển Malabar ở tây nam Ấn Độ. Ngày nay, loại cây gia vị này được trồng rộng rãi ở các vùng nhiệt đới trên khắp thế giới, trong đó Việt Nam nhiều năm liền nằm trong nhóm những quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu.

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Điều thú vị là hạt tiêu đen, tiêu trắng, tiêu xanh và tiêu đỏ mà chúng ta thường thấy thực chất đều có thể bắt nguồn từ cùng một loài cây. Sự khác biệt nằm ở thời điểm thu hoạch và cách chế biến. Tiêu xanh được hái khi quả còn non; tiêu đen là quả gần chín được phơi khô khiến vỏ nhăn và chuyển màu sẫm; tiêu trắng được ngâm nước để loại bỏ lớp vỏ ngoài, chỉ giữ lại phần nhân; còn tiêu đỏ được thu hoạch khi quả chín hoàn toàn rồi sấy hoặc ngâm muối để giữ màu sắc.

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Hương vị cay nồng của hồ tiêu không đến từ capsaicin như ở ớt mà chủ yếu từ piperine – một hợp chất alkaloid có khả năng kích thích vị giác và khứu giác. Piperine cũng được nhiều nhà khoa học quan tâm vì có thể làm tăng khả năng hấp thu một số dưỡng chất và hoạt chất sinh học, mặc dù tác dụng cụ thể còn phụ thuộc vào từng trường hợp và cần được đánh giá bằng các nghiên cứu lâm sàng.

Trong lịch sử, hồ tiêu từng được mệnh danh là "vàng đen". Vào thời Trung Cổ ở châu Âu, hạt tiêu quý giá đến mức được dùng để nộp thuế, trả tiền thuê đất hoặc làm quà tặng cho giới quý tộc. Nhu cầu tìm kiếm nguồn cung hồ tiêu cùng các loại gia vị phương Đông đã thúc đẩy các chuyến hải hành vĩ đại của người châu Âu trong thế kỷ XV–XVI, góp phần mở ra Kỷ nguyên Khám phá và làm thay đổi bản đồ thương mại toàn cầu.

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Về mặt sinh học, hồ tiêu là cây leo bám, có thể cao hơn 10 mét nếu không được cắt tỉa. Trong canh tác, người trồng thường cho cây leo trên các trụ sống như muồng đen hoặc các cột bê tông để thuận tiện chăm sóc và thu hoạch. Sau khoảng ba đến bốn năm trồng, cây bắt đầu cho năng suất ổn định và có thể khai thác liên tục trong hàng chục năm nếu được chăm sóc tốt.

Ngày nay, hồ tiêu không chỉ là gia vị phổ biến nhất thế giới mà còn là một phần quan trọng của nền nông nghiệp Việt Nam. Từ những hạt nhỏ chỉ vài milimét, loài cây này đã góp phần kết nối các nền văn minh, thúc đẩy giao thương xuyên lục địa và vẫn tiếp tục hiện diện trên bàn ăn của hàng tỷ người mỗi ngày. Có lẽ ít loại gia vị nào sở hữu một hành trình lịch sử dài và ảnh hưởng sâu rộng như "vàng đen" của thế giới thực vật.