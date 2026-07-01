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Quân sự - Thế giới

Đặc phái viên Mỹ đến Qatar, họp với nhà trung gian hòa giải

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Đặc phái viên Mỹ sẽ không đàm phán trực tiếp với các nhà ngoại giao Iran trong thời gian ở thủ đô Doha.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức cho biết, hai Đặc phái viên Mỹ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Qatar hôm 30/6 để họp với các nhà trung gian hòa giải về việc thực thi thỏa thuận ban đầu mà Mỹ và Iran đạt được trước đó nhằm chấm dứt cuộc chiến.

"Đặc phái viên Mỹ sẽ không đàm phán trực tiếp với các nhà ngoại giao Iran trong thời gian ở thủ đô Doha của Qatar. Thay vào đó, các nhà trung gian đang đóng vai trò hòa giải tạm thời cho cuộc đàm phán, và các cuộc đàm phán này sẽ không có sự tham gia của bất kỳ quan chức cấp cao nào", Majed al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, cho hay.

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Đặc phái viên Mỹ, ông Steve Witkoff. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin. ﻿

Iran cũng cử một phái đoàn đến Qatar trong tuần này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, ngày 30/6 nói rằng Iran không có kế hoạch cho cuộc gặp ở bất kỳ cấp độ nào với Mỹ trong những ngày tới.

“Những gì sẽ diễn ra tại Doha vào ngày 1/7 là cuộc thảo luận với phía Qatar về việc thực hiện một số phần của bản ghi nhớ, bao gồm việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran”, ông Baghaei nói tại cuộc họp báo.

Có khả năng Mỹ và Iran sẽ trao đổi thông điệp thông qua nhà trung gian hòa giải Qatar.

Giữa tháng 6, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời, trong đó đề cập đến kho uranium làm giàu của Iran. Thỏa thuận cũng bãi bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ do Mỹ đứng sau đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này, kêu gọi tự do giao thông qua eo biển Hormuz và cho mỗi bên 60 ngày để đàm phán các thỏa thuận rộng hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung

Nguồn video: VTV
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