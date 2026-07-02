Ngày 2/7/1976 – dấu mốc lịch sử của thành phố mang tên một con người vĩ đại

Ngày 2/7/1976 không chỉ đánh dấu một quyết định hành chính quan trọng mà còn ghi dấu sự tri ân thiêng liêng của cả dân tộc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong lịch sử cách mạng hào hùng của vùng đất Nam Bộ, có những cột mốc đã trở thành dấu son không thể phai mờ. Nếu ngày 30/4/1975 mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất đất nước thì ngày 2/7/1976 lại mang ý nghĩa đặc biệt khi Sài Gòn – Gia Định chính thức được Quốc hội nước Việt Nam thống nhất quyết định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, thành phố lớn nhất cả nước bước sang một chặng đường mới với tên gọi gắn liền với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập, thống nhất và phát triển.

Biểu tượng của lý tưởng cách mạng, của khát vọng vươn lên

Ngược dòng thời gian, Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Việt Nam bước vào giai đoạn thống nhất về mặt nhà nước. Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI, diễn ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 1976, nhiều quyết định có ý nghĩa lịch sử đã được thông qua, trong đó có việc đặt tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định được công bố vào ngày 2/7/1976, thể hiện ý chí, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do.

Việc một đô thị lớn nhất của đất nước mang tên vị lãnh tụ tối cao của dân tộc mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó không chỉ là sự ghi nhận công lao lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cả dân tộc đối với thành phố sẽ luôn tiên phong trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không đơn thuần là một địa danh, mà còn là biểu tượng của lý tưởng cách mạng, của khát vọng vươn lên và của tinh thần đoàn kết dân tộc.

Quyết định đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Sài Gòn - Gia Định không chỉ là sự kiện của lịch sử mà còn trở thành động lực tinh thần cho sự phát triển của thành phố. Ảnh: Quốc Lê.

Đối với người dân thành phố, ngày 2/7/1976 là một dấu mốc thiêng liêng. Từ một đô thị từng trải qua nhiều biến động lịch sử với những tên gọi khác nhau qua các thời kỳ, thành phố chính thức mang tên Bác Hồ. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu về miền Nam, coi miền Nam là máu thịt của Tổ quốc. Câu nói nổi tiếng của Người: "Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi" đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với quân và dân miền Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.

50 năm nhìn lại, có thể thấy quyết định đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Sài Gòn - Gia Định không chỉ là sự kiện của lịch sử mà còn trở thành động lực tinh thần cho sự phát triển của thành phố. Từ một đô thị chịu nhiều hậu quả chiến tranh, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vị trí của một trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, đóng góp tỷ trọng đáng kể vào ngân sách quốc gia, giữ vai trò đầu tàu trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những công trình hạ tầng hiện đại, các khu đô thị mới, hệ thống metro, trung tâm tài chính, các khu công nghệ cao cùng quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ đang tạo nên diện mạo của một đô thị năng động, hội nhập và giàu sức cạnh tranh, đủ sức vươn tầm ra quốc tế.

Điều đáng trân trọng hơn cả là trong suốt quá trình phát triển, thành phố luôn nỗ lực gìn giữ những giá trị nhân văn gắn với tên gọi của mình. Mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị "văn minh, hiện đại, nghĩa tình" không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành định hướng phát triển xuyên suốt. Thành phố không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình đã được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Mọi bước phát triển đều phải hướng tới con người

Dấu mốc ngày 2/7/1976 cũng nhắc nhở rằng vinh dự luôn đi cùng trách nhiệm. Là đô thị đặc biệt mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố không chỉ đại diện cho hình ảnh của một trung tâm kinh tế mà còn phải là nơi tiên phong trong đổi mới mô hình phát triển, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển bền vững. Mỗi bước tiến của thành phố đều được cả nước dõi theo; mỗi thành tựu đạt được đều góp phần tạo động lực cho sự phát triển chung của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Trải qua nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần chứng minh bản lĩnh của mình trước những thử thách lớn. Từ quá trình khôi phục sau chiến tranh, đổi mới kinh tế, hội nhập quốc tế đến vượt qua thiên tai, dịch bệnh và những biến động của kinh tế thế giới, thành phố luôn thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đó cũng là những phẩm chất đã làm nên bản sắc của thành phố mang tên Bác.

Ngày nay, khi hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và đô thị thông minh có chất lượng sống cao, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Điều quan trọng là mọi bước phát triển đều phải hướng tới con người, lấy người dân làm trung tâm, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Chỉ khi làm được điều đó, thành phố mới thực sự xứng đáng với tên gọi thiêng liêng mà mình đang mang.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi người dân thêm tự hào về lịch sử vẻ vang của thành phố, đồng thời ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm xây dựng và phát triển quê hương. Dấu mốc ngày 2/7/1976 sẽ mãi là biểu tượng của lòng tri ân, của khát vọng thống nhất và phát triển, là nguồn động lực để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là đô thị đặc biệt mang tên một con người vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.