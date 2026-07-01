Hóa thạch người Vũ Sơn thời tiền sử có thể viết lại lịch sử

Phát hiện hóa thạch người cổ tại Trung Quốc. Đây cũng là một khám phá thú vị vì nó có thể giúp viết lại lịch sử Trung Quốc.

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc cho biết, họ đã tìm thấy hóa thạch của một loài người nguyên thủy sống cách đây khoảng 2,04 triệu năm tại khu vực Tam Hiệp ở tây nam Trung Quốc, đây là hóa thạch cổ nhất từng được tìm thấy ở nước này.

Vốn dĩ, người Nguyên Mộc, được phát hiện ở phía tây nam tỉnh Vân Nam vào những năm 1960, trước đây được công nhận là loài người cổ xưa nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo phát hiện này, bao gồm một mảnh xương hàm dưới, một răng cửa và hơn 230 mảnh công cụ bằng đá, chứng minh rằng chủng người được đặt tên là người Vũ Sơn, có niên đại lâu hơn người Nguyên Mộc hơn 300.000 năm.

Phát hiện hóa thạch người cổ tại Trung Quốc. Đây cũng là một khám phá thú vị vì nó có thể giúp viết lại lịch sử Trung Quốc. Ảnh: @China.org.

Một nhóm chuyên gia do Huang Wanbo, giáo sư tại Viện Cổ sinh vật học và Cổ nhân học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, dẫn đầu, đã đi đến kết luận này sau khi khai quật tại khu vực Tam Hiệp ở tây nam Trung Quốc, Trung Quốc.

"Đây là một khám phá thú vị vì nó có thể giúp viết lại lịch sử Trung Quốc", ông Huang nói.

Ông Huang cho biết, vùng Tam Hiệp từng là một vùng đất đồi núi rộng lớn với thảm thực vật tươi tốt và khí hậu ấm áp, ẩm ướt, nơi sinh sống và phát triển của nhiều loài động vật có xương sống và động vật có vú. Chính trong môi trường tự nhiên như vậy, người Vũ Sơn đã sống một cuộc sống nguyên thủy bằng cách săn bắn và hái lượm. Khi màn đêm buông xuống, cư dân trở về hang Longgupo, tận hưởng thành quả lao động cả ngày của mình", ông Huang nói thêm.