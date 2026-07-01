Cả nghìn ôtô điện VinFast dừng chân tại cảng Trung Quốc, trước khi sang châu Âu

Video: Cả nghìn ôtô điện VinFast từng xuất hiện tại cảng Trung Quốc làm gì?

Sự xuất hiện của hàng nghìn chiếc ôtô điện VinFast mang màu xanh đặc trưng của hãng taxi Green SM (GSM) tại một cảng biển Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều luồng ý kiến trái chiều và thắc mắc nhanh chóng nổ ra khi những sản phẩm chế tạo tại Việt Nam lại xuất hiện trong một thước phim giới thiệu về hoạt động xuất khẩu của quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, các dữ liệu vận tải hàng hải sau đó đã nhanh chóng làm sáng tỏ thực chất sự việc.

Hàng nghìn chiếc ôtô điện VinFast mang màu xanh đặc trưng của hãng taxi Green SM (GSM) tại một cảng biển Trung Quốc.

Theo lịch trình di chuyển, số phương tiện nói trên thuộc lô xe của GSM đang trên đường xuất khẩu sang thị trường ôtô châu Âu. Toàn bộ xe được bốc xếp lên tàu tại cảng Hải Phòng từ ngày 7 đến ngày 9/6, sau đó cập cảng Thái Thương (Trung Quốc) vào ngày 13/6. Tại đây, lô hàng được lưu kho khoảng một tuần trước khi chuyển tiếp sang tàu vận tải chuyên dụng cỡ lớn mang tên Grande Melbourne để tiếp tục hành trình quốc tế.

Sau khi rời Trung Quốc, tàu Grande Melbourne đã ghé qua Singapore để tiếp nhiên liệu rồi hướng thẳng về phía các quốc gia phương Tây. Dữ liệu từ hệ thống định vị hàng hải Marinetraffic ghi nhận tàu dự kiến cập bến thành phố Southampton, Vương quốc Anh vào ngày 29/7, trước khi chính thức cập cảng Antwerp thuộc Bỉ vào cuối ngày 31/7. Hành trình xuyên lục địa là bước chuẩn bị chiến lược cho kế hoạch mở rộng dịch vụ của hãng xe công nghệ Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Đây là lô xe của Green SM trên đường từ Hải Phòng tới châu Âu để chuẩn bị cho việc khai trương dịch vụ taxi công nghệ ở một số thị trường lục địa già.

Minh chứng cho lộ trình tiến ra thế giới, trên fanpage của GSM và chi nhánh GSM Hà Lan mới đây đã đồng loạt công bố những hình ảnh thực tế của dòng xe VinFast VF8 thế hệ trước, mang sắc xanh thương hiệu đặc trưng, đã có mặt tại Hà Lan. Động thái này khẳng định việc triển khai đội hình xe taxi thuần điện tại quốc gia xứ sở hoa tulip đang được hoàn thiện những bước cuối cùng để sẵn sàng đi vào vận hành.

Tại thị trường Hà Lan, danh mục phương tiện phục vụ kinh doanh của hãng hiện chỉ ghi nhận dòng xe VF8 với cả hai phiên bản Eco và Plus. Qua các hình ảnh được chia sẻ, những chiếc VF8 xuất khẩu sang châu Âu sở hữu trang bị nội và ngoại thất tương đồng với phiên bản đang lưu hành tại Việt Nam.

Tại thị trường Hà Lan, danh mục phương tiện phục vụ kinh doanh của hãng xe Vinfast hiện chỉ ghi nhận dòng xe VF8 với cả hai phiên bản Eco và Plus.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên dòng xe thuộc phân khúc cao cấp này được khoác lên mình màu sơn xanh nhận diện của hãng xe công nghệ Việt, điều vốn trước đây chỉ áp dụng cho các dòng xe phân khúc phổ thông và trung cấp tại thị trường nội địa. Bên cạnh kế hoạch phát triển tại Hà Lan, một lô xe quy mô khoảng một nghìn chiếc khác, chủ yếu thuộc dòng VF6, cũng đang trong quá trình vận chuyển từ Việt Nam sang Bỉ để tiếp tục mở rộng độ phủ sóng tại châu Âu.