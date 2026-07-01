Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Cận cảnh 'máy phát điện sinh học' mạnh bậc nhất thế giới động vật

Trong những dòng sông đục ngầu ở Nam Mỹ có một loài cá có thể tạo ra dòng điện mạnh đến mức làm choáng cả con người.

T.B (tổng hợp)

Cá chình điện (Electrophorus electricus) là một loài cá thuộc bộ Cá dao (Gymnotiformes), không phải cá chình thật. Chúng phân bố chủ yếu trong lưu vực sông Amazon và Orinoco, nơi có những vùng nước chảy chậm, nhiều bùn và hàm lượng oxy thấp.

Ảnh: demorgen

Điểm khiến cá chình điện nổi tiếng toàn cầu là khả năng phát điện cực mạnh. Khoảng 80% chiều dài cơ thể của chúng được dành cho ba cơ quan điện chuyên biệt: cơ quan chính (Main organ), cơ quan Hunter và cơ quan Sachs. Các cơ quan này chứa hàng nghìn tế bào điện gọi là electrocyte, hoạt động giống như những viên pin mắc nối tiếp. Khi cá đồng loạt kích hoạt các tế bào này, chúng có thể tạo ra điện áp lên tới khoảng 600 volt để làm choáng hoặc hạ gục con mồi. Tuy điện áp rất cao, cường độ dòng điện và thời gian phát xung mới là yếu tố quyết định mức độ nguy hiểm.

Ảnh: marybatessciencewriter

Không chỉ dùng điện để săn mồi, cá chình điện còn sử dụng các xung điện yếu như một hệ thống "ra-đa sinh học". Trong làn nước đục, nơi tầm nhìn rất hạn chế, chúng phát ra các tín hiệu điện nhỏ rồi cảm nhận sự biến đổi của điện trường khi gặp vật cản hoặc sinh vật khác. Cơ chế này, gọi là điện định vị, giúp cá xác định phương hướng, tìm kiếm thức ăn và giao tiếp với đồng loại ngay cả trong bóng tối hoàn toàn.

Ảnh: Joel Sartore

Một tập tính săn mồi đặc biệt của Electrophorus electricus đã khiến các nhà khoa học kinh ngạc. Chúng có thể phát ra những xung điện cực ngắn để kích thích hệ thần kinh của cá hoặc động vật nhỏ, khiến con mồi co giật ngoài ý muốn. Chỉ cần phát hiện chuyển động này, cá chình điện sẽ lập tức tung ra cú sốc điện mạnh hơn để khống chế nạn nhân. Đây là một trong những ví dụ hiếm hoi về việc động vật chủ động điều khiển phản ứng thần kinh của con mồi từ xa.

Ngoài việc sở hữu "vũ khí điện" đáng gờm, cá chình điện còn có một đặc điểm khá bất ngờ: chúng phải thường xuyên ngoi lên mặt nước để thở. Khoảng 80% lượng oxy được hấp thu thông qua khoang miệng có nhiều mạch máu, chứ không phải mang. Vì vậy, cứ vài phút một lần, chúng lại trồi lên hít không khí rồi lặn xuống tiếp tục săn mồi.

Trong nhiều thế kỷ, cá chình điện đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. Những nghiên cứu về cơ quan điện của chúng đã góp phần quan trọng vào việc tìm hiểu hoạt động của tế bào thần kinh, màng tế bào và cơ chế truyền tín hiệu điện trong sinh học. Đến nay, loài cá này vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều nghiên cứu về pin sinh học và công nghệ cảm biến.

Từ những dòng sông nhiệt đới của Nam Mỹ, Electrophorus electricus đã chứng minh rằng thiên nhiên có thể tạo ra những "nhà máy phát điện sống" hiệu quả đến mức con người vẫn không ngừng học hỏi từ chúng.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Cá chình điện và khả năng phát điện #Hệ thống điện sinh học tự nhiên #Cơ chế săn mồi bằng điện #Điện định vị trong môi trường đục #Ứng dụng trong công nghệ pin sinh học

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật cực đẹp được mệnh danh “chuỗi hạt di động” giữa đại dương nhiệt đới

Giữa những rạn san hô đầy sắc màu của vùng biển nhiệt đới, sao biển vòng cổ nổi bật như một món trang sức sống.

Sao biển vòng cổ (Fromia monilis) là một trong những loài sao biển đẹp nhất của khu vực Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Với màu sắc nổi bật cùng hoa văn độc đáo, loài động vật da gai này thường thu hút sự chú ý của thợ lặn, nhiếp ảnh gia dưới nước và những người yêu thích sinh vật biển. Tên gọi “vòng cổ” bắt nguồn từ những hàng nốt nổi màu sáng chạy dọc theo các cánh tay, trông giống như chuỗi hạt trang trí được xâu cẩn thận trên cơ thể.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tìm thấy hóa thạch nhện cổ nhất 310 triệu năm tuổi

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra loài nhện cổ nhất có niên đại tới 310 triệu năm, giúp hé lộ sự thật cổ sinh vật học thú vị.

Tiến sĩ Jason Dunlop đã công bố một nghiên cứu trên Tạp chí Cổ sinh vật học nói về một con nhện 310 triệu năm tuổi, biến nó trở thành loài nhện cổ nhất từng được con người phát hiện.

Hóa thạch nhện được đặt tên là "arthrolycosa wolterbeeki" theo tên người phát hiện hóa thạch Tim Wolterbeek. Nó được tìm thấy tại mỏ đá Piersburg gần Saxony, Đức, và sau đó được tặng cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Berlin.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tiết lộ sốc về sinh vật được mệnh danh 'tử thần' của sa mạc Sahara

Có một sinh vật được  gọi là "tử thần" trong thế giới sa mạc khắc nghiệt, nơi cát nóng bỏng và bóng tối lạnh lẽo luân phiên thống trị nhịp sinh tồn.

Bọ cạp tử thần (Leiurus quinquestriatus), là một trong những loài bọ cạp nổi tiếng và đáng sợ nhất trên Trái Đất. Cái tên “tử thần” không phải là phóng đại hoàn toàn, bởi nọc độc của nó thuộc nhóm mạnh nhất trong thế giới bọ cạp, có thể gây đau đớn dữ dội, rối loạn thần kinh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đối với trẻ em, người già hoặc người có sức khỏe yếu. Tuy nhiên, đối với con người trưởng thành khỏe mạnh, trường hợp tử vong hiếm khi xảy ra nếu được điều trị kịp thời.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới