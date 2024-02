Thủ tướng kiểm tra tiến độ Dự án đường Vành đai 3 TP HCM

Đi cùng đoàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.



Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và UBND TP HCM, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM có tổng chiều dài khoảng 76,34 km quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe cao tốc; đường song hành hai bên (đường đô thị 2-3 làn xe); giai đoạn phân kỳ 4 làn xe cao tốc, đường song hành hai bên (đường đô thị 2-3 làn xe) đầu tư không liên tục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Vành đai 3 TPHCM trên địa bàn TPHCM. (Ảnh: VGP)

Dự án đi qua địa phận 4 địa phương gồm TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, sơ bộ tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Dự án được chia thành 8 dự án thành phần bao gồm 4 dự án thành phần xây dựng và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng, giao UBND TP HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An làm cơ quan chủ quản, triển khai đầu tư theo hình thức đầu tư công.

Toàn dự án đã bàn giao mặt bằng 571/658 ha đạt 87%, trong đó TP HCM và Long An đã đạt 98%, Bình Dương đạt 86%, riêng Đồng Nai mới đạt 6,2%. Về công tác lựa chọn nhà thầu, khởi công, triển khai thi công, các dự án tại Long An vượt tiến độ, tại TP HCM, Bình Dương cơ bản triển khai đáp ứng tiến độ, Đồng Nai chậm so với kế hoạch. Toàn dự án thi công đạt sản lượng 1.526 tỷ đồng/13.577 tỷ đồng (11,2%).

Dự án vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là nhu cầu vật liệu cát đắp nền của dự án khoảng 9,2 triệu m3, trong khi nguồn cung về vật liệu cát có nguy cơ thiếu hụt, chưa xác định được đầy đủ nguồn cung cấp. Tỉnh Đồng Nai hiện mới bàn giao 6,2% mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Tại cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tại hiện trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai dự án; Ban quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị liên quan đã tích cực làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm, không bàn lùi"…

Thủ tướng đề nghị có hình thức động viên thêm với đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động đã hy sinh những ngày nghỉ Tết bên gia đình để bám trụ lại công trường. Ở thời điểm Thủ tướng tới kiểm tra, có khoảng 300 công nhân đang làm việc tại dự án trên địa bàn TP HCM.

Nhấn mạnh, dự án đường Vành đai 3 TP HCM có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết nối vùng, kết nối với các tuyến cao tốc huyết mạch hướng tâm TP HCM, Thủ tướng đề nghị các cơ quan xác định năm 2024, 2025 là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành dự án đúng tiến độ, phấn đấu vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Vận tải cùng với Chủ tịch UBND TP HCM hằng tháng giao ban kiểm điểm tiến độ dự án Vành đai 3. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) và tỉnh Đồng Nai (thực hiện giải phóng mặt bằng) thúc đẩy tiến độ dự án cầu Nhơn Trạch.

Thủ tướng lưu ý tuyến vành đai 3 cũng như nhiều dự án khác của TP HCM, ngoài yếu tố tiến độ và chất lượng, phải bảo đảm các yếu tố mỹ thuật, cảnh quan, môi trường như hệ thống ánh sáng, cây xanh, phấn đấu mỗi công trình là một điểm nhấn, góp phần phát triển du lịch.

Thủ tướng chúc Tết công nhân đang làm việc tại dự án trên địa bàn TPHCM. (Ảnh: VGP).

Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo với một số vấn đề liên quan cần giải quyết. Cụ thể, về các vấn đề liên quan nguyên liệu cát đắp nền cho tuyến vành đai 3 TP HCM, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, triệu tập ngay cuộc họp với các bộ liên quan ngay sau chuyến công tác để xử lý dứt điểm, khẩn trương, hoàn thành trước ngày 28/2.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phải tích cực xử lý vấn đề liên quan các mỏ nguyên vật liệu xây dựng thông thường trên tinh thần rút gọn các thủ tục, bảo đảm cấp đủ vật liệu kịp thời cho các dự án; tất cả phải làm công khai, minh bạch, vì nước, vì dân, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; các bộ, ngành liên quan sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp; các địa phương cũng phải phối hợp chặt chẽ.

Báo cáo thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết các cơ quan đã thống nhất việc sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường cao tốc với một số yêu cầu kỹ thuật; dự kiến trong tháng 4 có thể triển khai rộng việc sử dụng cát biển đắp nền cao tốc.

Về dự án tuyến đường cao tốc TP HCM-Mộc Bài (Tây Ninh) (kết nối với cả hai đường vành đai 3, 4 TP HCM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; nỗ lực khởi công trước ngày 30/4/2024. Các bộ, ngành phải đổi mới tư duy, cách làm, cách tiếp cận linh hoạt với tinh thần tất cả vì lợi ích chung của đất nước, trong đó hướng tuyến cần ngắn nhất, thẳng nhất có thể.

Về dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, lãnh đạo Chính phủ đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đánh giá tác động môi trường kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến các nhà khoa học trên tinh thần bảo đảm giữ gìn môi trường, nhất là khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, làm tốt công tác truyền thông để tạo đồng thuận, nhất là về môi trường và hiệu quả dự án, triển khai nhanh các công việc theo đúng quy định.

