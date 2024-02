Độc đáo phiên chợ xuân mỗi năm chỉ họp một lần ở Quảng Trị

Phiên chợ đình Bích La (Quảng Trị) mỗi năm chỉ họp một lần, diễn ra vào đêm mùng 2 rạng sáng mùng 3 Tết thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm. Nét độc đáo của phiên chợ là người bán mong muốn bán "lộc" cho người mua nên không bao giờ nói thách, còn người mua vốn muốn mua "lộc" cầu may đầu năm nên cũng không hề trả giá. Đông đảo người dân tham gia phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần.Lễ hội chợ đình Bích La diễn ra các hoạt động như nghệ thuật bài chòi truyền thống, trò chơi dân gian, thi viết chữ đẹp, đấu cờ tướng, bắt cá, gói bánh chưng, đập om. Bên cạnh đó, du khách được mua sắm những bức thư pháp, những con tò he đất và các món đồ, hàng lưu niệm.Đặc biệt, du khách còn được xem nghi lễ múa đèn cầu thần Kim Quy xuất hiện tại hồ nước trong khuôn viên đình làng cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng hạnh phúc, ấm no, hội thi văn nghệ sôi nổi của ngũ giáp Bích La và các tiết mục làng vui chơi... Ông Nguyễn Thành Vũ - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết được thành lập vào năm 1527, làng Bích La ngũ giáp có một bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời. Trong dòng chảy của 5 thế kỷ, người Bích La ngũ giáp luôn tự hào, luôn bảo lưu và tôn tạo những công trình di sản truyền thống văn hóa phi vật thể...Lễ hội truyền thống chợ đình đầu xuân của người dân Bích La đã trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ, thăm hỏi nhau và trao đổi một số mặt hàng nông sản cây nhà lá vườn, đồng thời là dịp trao đổi bán mua lộc cầu may đầu năm của mọi người. Lễ hội là nét đẹp văn hoá ngày đầu xuân mới của người dân nơi đây. >>> Mời độc giả xem thêm video Ghé thăm chợ đêm nổi tiếng bậc nhất Đà thành:

