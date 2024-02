Hàng nghìn du khách ngồi thuyền đội nắng du xuân Tràng An

Ngày mùng 3 Tết, Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) đón lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh tới du xuân vãn cảnh đầu năm. Buổi trưa, nắng lớn, nhiệt độ 25 độ C, thuyền bè nối đuôi nhau rời bến đò Sào Khê. 11h, khu vực quầy bán vé chật kín. Ghi nhận của VietNamNet, thời gian xếp hàng mua vé, chờ ra bến đến lượt với mỗi du khách lên thuyền mất tổng cộng gần 2 tiếng. Trời nắng, nhiều gia đình có trẻ nhỏ trang bị thêm ô, trùm kín áo mũ để tránh nắng trong thời gian gần 2 tiếng vãn cảnh. Một vài người mang áo chống nắng, khăn bịt mặt kín bưng. Nam du khách đến từ Hà Nội thoa kem chống nắng trong thời gian ngồi thuyền tham quan cảnh sắc Tràng An. "Tôi và bạn chủ đích mang kem chống nắng vì biết hôm nay nhiệt cao. Trước khi xuống thuyền chúng tôi còn để lại áo khoác ở xe, chỉ mặc trang phục thoáng mát", anh nói. Thuyền của đội an ninh được neo trong những lùm cỏ, trang bị thêm ô lớn để tiện theo dõi hoạt động của thuyền bè khác trong ngày đông khách. Thuyền bè tấp nập nối nhau xung quanh các khu chùa và điểm check-in. 15h30, bên trong khu vực hang Đại tắc nghẽn do thuyền bè không kịp di chuyển. 16h15, nắng vẫn lớn, nhiều du khách ra sức phụ lái cho thuyền để tăng tốc độ di chuyển. Khu vực bãi đậu xe lúc này vẫn chật kín phương tiện. Dự kiến trong những ngày đầu năm mới, lượng khách đến Tràng An tiếp tục tăng cao.





Ngày mùng 3 Tết, Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) đón lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh tới du xuân vãn cảnh đầu năm. Buổi trưa, nắng lớn, nhiệt độ 25 độ C, thuyền bè nối đuôi nhau rời bến đò Sào Khê. 11h, khu vực quầy bán vé chật kín. Ghi nhận của VietNamNet, thời gian xếp hàng mua vé, chờ ra bến đến lượt với mỗi du khách lên thuyền mất tổng cộng gần 2 tiếng. Trời nắng, nhiều gia đình có trẻ nhỏ trang bị thêm ô, trùm kín áo mũ để tránh nắng trong thời gian gần 2 tiếng vãn cảnh. Một vài người mang áo chống nắng, khăn bịt mặt kín bưng. Nam du khách đến từ Hà Nội thoa kem chống nắng trong thời gian ngồi thuyền tham quan cảnh sắc Tràng An. "Tôi và bạn chủ đích mang kem chống nắng vì biết hôm nay nhiệt cao. Trước khi xuống thuyền chúng tôi còn để lại áo khoác ở xe, chỉ mặc trang phục thoáng mát", anh nói. Thuyền của đội an ninh được neo trong những lùm cỏ, trang bị thêm ô lớn để tiện theo dõi hoạt động của thuyền bè khác trong ngày đông khách. Thuyền bè tấp nập nối nhau xung quanh các khu chùa và điểm check-in. 15h30, bên trong khu vực hang Đại tắc nghẽn do thuyền bè không kịp di chuyển. 16h15, nắng vẫn lớn, nhiều du khách ra sức phụ lái cho thuyền để tăng tốc độ di chuyển. Khu vực bãi đậu xe lúc này vẫn chật kín phương tiện. Dự kiến trong những ngày đầu năm mới, lượng khách đến Tràng An tiếp tục tăng cao.