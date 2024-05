Bộ trưởng Tô Lâm: Xây dựng Hải Phòng không ma túy, cần quyết tâm cao

Ngày 9/5, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Thành ủy Hải Phòng .



Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm, phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an thành phố Hải Phòng thời gian qua.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Hải Phòng tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; thực hiện quyết liệt các biện pháp cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, dễ tiếp cận, chi phí thấp và ổn định, bảo đảm an toàn về tài sản cho nhà đầu tư.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người; đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, tiếp tục thu hẹp chênh lệch vùng miền và khoảng cách giàu nghèo.

Trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất là “bất luận trong tình huống nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm vững chắc ANTT, không để bị động, bất ngờ, tuyệt đối không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối ANTT, bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chỗ nào có nguy cơ phải chấn chỉnh ngay”.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm theo hướng kết hợp nhuần nhuyễn giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, Công an Hải Phòng phấn đấu, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách căn bản, bền vững.

Về vấn đề xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không có ma túy, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, đây là nhiệm vụ rất khó, cần nhiều bộ, ngành, các cấp, các lực lượng cùng quyết tâm cao để phối hợp triển khai các giải pháp, và phải có lộ trình cụ thể.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, quan tâm xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt của Công an xã, đáp ứng yêu cầu công tác; hỗ trợ về chế độ chính sách, cơ sở vật chất cho cán bộ Công an cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc; thảo luận các giải pháp xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma túy và thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ…

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khi nói về lộ trình xây dựng thành phố Hải Phòng không có tội phạm về ma túy đã đánh giá, Hải Phòng cần phải thực hiện kiên trì, chắc chắn, nghiên cứu kỹ lưỡng, từng bước xây dựng mô hình phường xã, quận huyện không ma túy, sau đó rút kinh nghiệm rồi mới tiến hành xây dựng toàn thành phố không ma túy.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý, Hải Phòng cần chú trọng việc củng cố và hiện đại hóa cấp xã, phường bởi đây là cấp cơ bản, cũng chính là các “pháo đài”. Việc phân công nhiệm vụ, phối hợp giữa các ngành phải rất chặt chẽ. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phải tập trung vào từng nhóm đối tượng, khu vực, địa bàn với hình thức phù hợp.

Liên quan đến việc triển khai Đề án 6 của Chính phủ, Thứ trưởng Ngọc nhấn mạnh, Hải Phòng phải chú ý 6 vấn đề quan trọng, liên quan đến pháp lý, đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ, số hóa dữ liệu, bảo mật, công tác tập huấn để thụ hưởng công nghệ và ngân sách đầu tư cho Đề án…