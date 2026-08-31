Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2026

Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, đáng chú ý như: hành vi lừa gạt người lao động có thể bị phạt đến 75 triệu đồng...

Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, đáng chú ý như: hành vi lừa gạt người lao động có thể bị phạt đến 75 triệu đồng; tài khoản hưởng an sinh xã hội được tích hợp trên VNeID; trẻ dưới 6 tuổi có thể được cấp thẻ Căn cước khi có nhu cầu; cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép có thể bị phạt đến 200 triệu đồng.

Lừa gạt người lao động có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.

Đáng chú ý, nghị định quy định mức phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với một trong các hành vi: lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc sử dụng thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định cũng quy định người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn, không trả hoặc trả không đủ tiền lương theo thỏa thuận, tiền làm thêm giờ, tiền làm việc ban đêm hoặc tiền lương ngừng việc sẽ bị phạt tùy theo số lượng người lao động bị vi phạm.

Cụ thể, mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt áp dụng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 1-10 người lao động và tăng lên tối đa 100 triệu đồng khi vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Đối với doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu, mức phạt từ 40-60 triệu đồng nếu vi phạm với 1-10 người lao động; từ 60-100 triệu đồng nếu vi phạm với 11-50 người; và từ 100-150 triệu đồng nếu vi phạm với từ 51 người trở lên.

Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp còn phải trả đủ tiền lương còn thiếu và tiền lãi của khoản tiền chậm trả, trả thiếu cho người lao động theo quy định.

Chi trả lương hưu qua VNeID

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Theo đó, “tài khoản hưởng an sinh xã hội” được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Nghị quyết số 66.22 của Chính phủ về phát triển công dân số, ứng dụng định danh quốc gia VNeID định hướng mở rộng các tiện ích số, trong đó có liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động để hỗ trợ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và thực hiện các giao dịch thanh toán hợp pháp khác.

Công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID gồm: giấy khai sinh; thông tin tài khoản thanh toán; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử.

Trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước

Nghị định số 301/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ Căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình thực hiện đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng.

Ngoài ra, nghị định sửa đổi, bổ sung quy định đối với công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên đã được cấp thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước còn thời hạn sử dụng. Theo đó, công dân được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2 khi có nhu cầu.

Công dân Việt Nam dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ Căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 khi có nhu cầu.

Phạt đến 200 triệu khi cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép

Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

Đối với các vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, nghị định quy định phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi: thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền từ 150-200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định; chào bán, phát hành tài sản mã hóa khi không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; và các hành vi vi phạm khác theo quy định.