Cẩn thận "sập bẫy" lừa đảo bảo hiểm thất nghiệp trên mạng

Nhiều người lao động mất việc làm đã bị các đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tiền bạc qua các dịch vụ làm hộ hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp nhanh trên mạng.

Mạo danh cán bộ BHXH để đánh cắp thông tin

Mất việc làm vốn đã là cú sốc đối với nhiều người lao động. Lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng nhận trợ cấp thất nghiệp, các đối tượng lừa đảo liên tục tung ra nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền và dữ liệu cá nhân.

Thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Các đối tượng gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, tự xưng là nhân viên cơ quan BHXH và yêu cầu người dân "đồng bộ dữ liệu", "cập nhật ứng dụng VssID" hoặc "hoàn thiện hồ sơ hưu trí".

Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu người dân cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác xác thực với lý do đồng bộ dữ liệu.

Người dân ở Trung tâm Dịch vụ việc làm. Ảnh minh họa.

Không ít người cao tuổi đang hưởng lương hưu còn bị yêu cầu mang căn cước công dân đến cơ quan BHXH để "đồng bộ thông tin", hoặc kết bạn Zalo để được hướng dẫn cập nhật dữ liệu. Từ đây, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

BHXH Việt Nam đã nhiều lần khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp hoặc cập nhật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để giải quyết các chế độ, chính sách.

Mọi thủ tục liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đều được thực hiện công khai, miễn phí thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Nở rộ dịch vụ "làm bảo hiểm thất nghiệp trọn gói"

Bên cạnh hình thức mạo danh cán bộ BHXH, thời gian gần đây còn xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ "làm bảo hiểm thất nghiệp trọn gói".

Chỉ cần tìm kiếm các cụm từ như "làm bảo hiểm thất nghiệp" hoặc "dịch vụ nhận trợ cấp thất nghiệp", người dùng sẽ bắt gặp hàng loạt tài khoản cam kết hỗ trợ từ A đến Z, không cần đi lại, xử lý hồ sơ nhanh, bảo đảm được duyệt và nhận tiền trong thời gian ngắn.

Đầu tháng 7/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng lợi dụng nhu cầu làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp để tiếp cận người lao động, không chỉ trên mạng xã hội mà còn ngay tại khu vực tiếp nhận hồ sơ.

Mọi thủ tục hành chính liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều được thực hiện công khai và miễn phí. Ảnh minh họa

Các đối tượng tự nhận có thể làm hồ sơ nhanh, cam kết được duyệt hoặc nhận tiền sớm nhằm thu phí trái quy định. Ngoài việc thu tiền, chúng còn yêu cầu người lao động cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, quét mã QR hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc để chiếm đoạt dữ liệu cá nhân.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM khẳng định, trung tâm không thu bất kỳ khoản phí nào khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động hoàn toàn có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc đến trực tiếp trung tâm để được hướng dẫn miễn phí theo đúng quy định.

Theo các chuyên gia, mục tiêu của các đối tượng không chỉ dừng ở việc thu tiền dịch vụ mà còn nhằm thu thập dữ liệu cá nhân để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đáng chú ý, người trẻ - nhóm sử dụng công nghệ thường xuyên - lại dễ mất cảnh giác khi tin tưởng vào những fanpage hoặc tài khoản có giao diện chuyên nghiệp, nhiều lượt theo dõi và tương tác.

Đánh trúng tâm lý người đang cần tiền gấp

Điểm chung của các thủ đoạn lừa đảo là đánh vào tâm lý của người vừa mất việc, thu nhập giảm sút và cần sớm nhận trợ cấp.

Khi nghe những cụm từ như "bảo hiểm thất nghiệp", "nhận tiền hỗ trợ", "hưởng trợ cấp" hay "hỗ trợ theo nghị quyết", nhiều người dễ tin tưởng mà bỏ qua bước kiểm chứng thông tin.

Các đối tượng còn sử dụng công nghệ để giả mạo website, fanpage, số điện thoại, thậm chí thiết kế giao diện gần giống cơ quan BHXH hoặc ngân hàng nhằm khiến nạn nhân khó phân biệt thật - giả.

Làm gì để không rơi vào bẫy?

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, người lao động cần ghi nhớ rằng cơ quan BHXH không chủ động gọi điện, nhắn tin yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng để giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Người dân tuyệt đối không cung cấp số căn cước công dân, mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cán bộ BHXH qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Bên cạnh đó, không nên bấm vào các đường link lạ, tải ứng dụng hoặc quét mã QR từ những tin nhắn không rõ nguồn gốc, dù nội dung quảng cáo hấp dẫn đến đâu.

Cẩn thận sập bẫy lừa đảo bảo hiểm thất nghiệp trên mạng

Người lao động cũng cần cảnh giác với các dịch vụ nhận làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời hứa như "đảm bảo được duyệt", "nhận tiền nhanh", bởi thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp không có "đường tắt".

Đặc biệt, các trung tâm dịch vụ việc làm không thu bất kỳ khoản phí nào khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Người dân không nên chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức trung gian nào với lời hứa hỗ trợ làm thủ tục.

Mọi hồ sơ chỉ nên thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và cơ quan BHXH địa phương để được hướng dẫn miễn phí.

Khi có nghi ngờ, người dân nên liên hệ tổng đài chính thức của BHXH Việt Nam hoặc đường dây nóng của Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi cư trú để xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý, đồng thời góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp tục xảy ra.

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh quan trọng dành cho người lao động. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực thường bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Việc kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống, không cung cấp dữ liệu cá nhân và không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ vẫn là cách hiệu quả nhất để tự bảo vệ mình trước các chiêu trò ngày càng tinh vi.