Những thay đổi từ 1/7/2026 trên VNeID mà người dân cần biết

Từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được tích hợp và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng, giúp người dân dễ dàng tra cứu tình trạng pháp lý cá nhân mà không cần thực hiện nhiều thủ tục như trước.

Từ ngày 1/7/2026, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ chính thức được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Việc tích hợp dữ liệu lý lịch tư pháp lên VNeID được xem là bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử. Thay vì phải nộp hồ sơ và chờ cấp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy, công dân có thể chủ động kiểm tra thông tin ngay trên điện thoại sau khi dữ liệu được đồng bộ từ cơ quan chức năng.

Thay đổi trên được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin việc, du học, xuất khẩu lao động hoặc thực hiện các thủ tục hành chính yêu cầu xác nhận tình trạng pháp lý cá nhân.

Theo quy định, các thông tin lý lịch tư pháp phát sinh sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản VNeID của công dân. Nội dung hiển thị bao gồm các thông tin định danh cơ bản như họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch và số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân nhằm bảo đảm việc xác thực đúng chủ thể.

Đáng chú ý, hệ thống sẽ cung cấp thông tin về tình trạng án tích của cá nhân. Trường hợp có án tích, dữ liệu sẽ thể hiện các nội dung liên quan đến bản án, tội danh, hình phạt và tình trạng đã được xóa án tích hay chưa.

Đối với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin chung về tình trạng án tích cùng thời điểm cập nhật dữ liệu gần nhất. Phần thông tin chi tiết sẽ được thể hiện tương ứng với từng loại phiếu lý lịch tư pháp theo quy định hiện hành.

Cụ thể, các thông tin thuộc phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ được hiển thị tự động trên ứng dụng. Trong khi đó, thông tin thuộc phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ được truy cập khi người dùng nhập mã xác thực (passcode) gồm 6 chữ số trên VNeID nhằm tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân.

Theo quy định hiện hành, thông tin lý lịch tư pháp bao gồm dữ liệu về án tích, cũng như các thông tin liên quan đến việc bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Để sử dụng tính năng này, công dân phải sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc hiển thị và khai thác thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID phải bảo đảm đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định về an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên, trong một số giao dịch hoặc thủ tục có yêu cầu pháp lý đặc thù, chẳng hạn hồ sơ tại tòa án hoặc các thủ tục chuyên ngành, cơ quan tiếp nhận vẫn có thể yêu cầu người dân xuất trình phiếu lý lịch tư pháp bản giấy theo quy định.

Việc bổ sung lý lịch tư pháp lên VNeID là bước tiếp theo trong lộ trình số hóa dữ liệu dân cư quốc gia, sau khi nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp trên nền tảng này. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thông tin pháp lý của công dân, hướng tới nền hành chính hiện đại và số hóa toàn diện.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 216/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Nghị định quy định chi tiết Điều 11 về cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và Điều 14 về bảo vệ, lưu trữ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và hướng dẫn về trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp, thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và khai thác, sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Nghị định quy định rõ Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý, vận hành, bảo vệ và lưu trữ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật. Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định này. Nghị định quy định cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung; theo nguyên tắc mở, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị và quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu, công nghệ thông tin và các quy định có liên quan, các tiêu chuẩn về an ninh mạng và khả năng phục hồi sau sự cố; được xây dựng, đầu tư, bảo trì, nâng cấp theo định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; bảo đảm hiệu quả, đơn giản, thuận tiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính và các hoạt động khác. Theo Nghị định, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bao gồm ba nhóm thông tin. Thứ nhất là thông tin của cá nhân được lập lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp. Trong đó, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu đối với trường hợp không có số định danh cá nhân được sử dụng làm thông tin gốc để kết nối, đối soát và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thứ hai là thông tin lý lịch tư pháp về án tích, tình trạng thi hành án và xóa án tích. Thứ ba là thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp phải ghi nhận lịch sử cập nhật, điều chỉnh dữ liệu, bao gồm thời gian, nội dung và chủ thể thực hiện, nhằm phục vụ việc kiểm tra, đối soát, truy vết nguồn gốc dữ liệu và bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch trong quản lý dữ liệu. Dữ liệu lý lịch tư pháp được chia sẻ dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Nghị định cũng quy định cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cung cấp lại thông tin lý lịch tư pháp khi thông tin đó đã có trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và đã được kết nối, chia sẻ. Trường hợp cần xác minh, thẩm tra tính chính xác của thông tin hoặc khi thông tin khai thác được chưa đầy đủ, chưa chính xác, cơ quan có thẩm quyền.

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