Chiêu bài của 3 "nữ quái" lừa bán 13 người sang Đặc khu Tam Giác Vàng

Dùng chiêu “việc nhẹ, lương cao”, các đối tượng đã lừa bán 13 nạn nhân ở các xã miền Tây Nghệ An sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Chiều 15/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công vụ án, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán 13 nạn nhân sang làm việc tại đặc khu kinh tế tam giác vàng.

Các đối tượng gồm Vi Thị Lan (SN 1994, trú xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), Lô Thị Vuông (SN 1993, trú xã Nga My, tỉnh Nghệ An) và Lô Thị Nhâm (SN 2004, trú phường An Dương, thành phố Hải Phòng).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tại các xã Bình Chuẩn, Cam Phục, Nga My (tỉnh Nghệ An) tồn tại một đường dây “Mua bán người”. Trong đó, Vi Thị Lan là mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Từng có thời gian làm việc tại nước ngoài và quen biết với một số “ông chủ” bên kia biên giới, Lan đã nảy sinh ý định móc nối với các đối tượng tại các xã khu vực miền Tây thuộc tỉnh Nghệ An, thiết lập đường dây mua bán người, đưa sang khu vực kinh tế tam giác vàng nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện được kế hoạch của mình, Vi Thị Lan cấu kết với Lô Thị Vuông để tìm kiếm “nguồn hàng”. Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, Lan và Vuông đã rủ rê, lôi kéo các đối tượng nam, nữ thanh niên trong độ tuổi lao động, không có việc làm ổn định.

Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài mức lương hứa hẹn từ 15 - 18 triệu/tháng, Lan và Vuông còn hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc.

Khi đã lừa được các bị hại qua biên giới, các đối tượng sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài đưa nạn nhân vào làm việc tại các công ty lừa đảo ở đặc khu kinh tế tam giác vàng do người nước ngoài làm chủ. Nạn nhân muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn.

Không chỉ lừa bán các nạn nhân qua biên giới, Lan và Vuông còn dụ dỗ một số bị hại là nạn nhân của mình tiếp tục liên hệ về Việt Nam để lừa bán các nạn nhân khác đều với chiêu bài việc nhẹ lương cao.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Vi Thị Lan.

Với thủ đoạn trên, đối tượng Lô Thị Nhâm từ vai trò là nạn nhân bị Lan và Vuông bán cũng đã tham gia vào đường dây mua bán người khi đã lừa một số bị hại bán qua bên kia biên giới.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 2 - 7/9, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập 3 Tổ công tác tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố Hải Phòng đồng loạt bắt giữ Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu làm rõ, ổ nhóm đối tượng trên đã lừa 13 nạn nhân vào đặc khu kinh tế tam giác vàng để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Toàn bộ 13 nạn nhân được lực lượng chức năng giải cứu an toàn. Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước chiêu trò hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” hoặc kết hôn với người nước ngoài. Đây thường là những chiếc bẫy mua bán người, khiến nhiều gia đình lâm cảnh khốn cùng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

