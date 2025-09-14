Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ nhóm mua bán nội tạng người ở Hà Nội

Khi tìm được người mua, các đối tượng làm giá (khoảng 1,2 tỷ đồng một quả thận), toàn bộ chi phí phẫu thuật cấy ghép... cho người bán do người mua phải chi trả.

Gia Đạt

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội đấu tranh, triệt phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) tồn tại từ năm 2024 đến nay trên địa bàn TP Hà Nội.

z7008603432138-655372eddfb4a7c32-1757769729852.jpg
Nhóm đối tượng liên quan tới vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương do Phạm Văn Hùng (SN 1983), trú tại phường Bồ Đề (Hà Nội) cầm đầu.

Căn cứ tài liệu, ngày 10/9, Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng trong đường dây tại phường Bồ Đề gồm: Phạm Văn Hùng, Trần Ngọc Ba (SN 1990), Phùng Thị Thảo (SN 1984), Lê Thanh Thành (SN 1998), Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991), Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1989), trú tại phường Việt Hưng (Hà Nội)...

Quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, trong đó có nhiều bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm các chỉ số tương thích của những người muốn bán thận để phục vụ việc cấy ghép thận.

z7008558374175-73712833308eda4ea-1757769469928.jpg
Đối tượng Phạm Văn Hùng.

Để tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán thận, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận kèm số điện thoại liên hệ. Khi tìm được người mua, các đối tượng làm giá (khoảng 1,2 tỷ đồng đối với một quả thận), toàn bộ chi phí phẫu thuật cấy ghép và các chi phí xét nghiệm cho người bán do người mua chịu trách nhiệm chi trả.

Khi tìm được người bán, các đối tượng dẫn họ đến các bệnh viện để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù (chỉ số tương thích HLA) phục vụ việc cấy ghép. Sau khi chọn được cặp cá nhân mua, bán có chỉ số HLA tương thích đảm bảo điều kiện tiến hành cấy ghép, các đối tượng hướng dẫn người bán hoàn thiện các giấy tờ pháp lý tại địa phương và làm thủ tục y tế để bệnh viện tiến hành ghép tạng.

Thông thường các đối tượng trả cho người bán khoảng từ 450 triệu đồng đến 550 triệu đồng đối với 1 quả thận (tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nhóm máu của người bán). Ngay trước khi tiến hành cấy ghép, người mua phải chuyển số tiền như đã thỏa thuận cho các đối tượng môi giới. Nhận được tiền, các đối tượng sẽ thanh toán cho người bán hoặc thân nhân người bán, trừ chi phí khám sàng lọc cũng như chi phí sau phẫu thuật cho người bán, số tiền còn lại khoảng 450 đến 500 triệu đồng các đối tượng chia nhau hưởng lợi.

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch trong hoạt động mua bán bộ phận cơ thể người. Các đối tượng thuê nhà ở phường Bồ Đề để cho những người muốn bán thận ở trong thời gian khám sàng lọc và chuẩn bị cấy ghép.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng đã làm rõ, từ đầu năm 2024 đến nay, Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Phạm Văn Hùng, Trần Ngọc Ba, Phùng Thị Thảo, Lê Thanh Thành, Nguyễn Thị Thu Ngân, Phạm Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Hoa về hành vi “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Nguồn: ĐTHĐT.
