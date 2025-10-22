Chiếm đoạt 40 triệu từ thiện, Tiktoker Đào Quang Hà có thể đối diện hình phạt nào?

Hà là chủ nhân của kênh fanpage “Hà và Việt Nam” và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk. Đầu tháng 10, sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn đi hỗ trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên với xe ôtô 5 chỗ của một người dân Thanh Hóa, Hà đã đăng tải video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân.

Khi một số bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa. Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Tuy nhiên, khi nhận được số tiền ủng hộ trị giá khoảng 83 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hà chỉ chuyển cho chủ xe 43.148.000 đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng, Hà đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đào Quang Hà tại cơ quan công an

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là sự việc đáng tiếc bởi hành vi lúc đầu là thiện nguyện, nhưng sau đó trở thành một hành vi vi phạm pháp luật đến mức có thể bị xử lý hình sự.

Luật sư Cường cho biết, Nghị định số 93 của Chính phủ cho phép cá nhân được kêu gọi, tiếp nhận, phân phối hàng, tiền từ thiện cho đồng bào đang gặp thiên tai, khó khăn, dịch bệnh và cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Bởi vậy, Hà đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đoàn xe cứu trợ đang gặp sự cố là phù hợp với quy định của pháp luật và được mọi người khuyến khích.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền, lợi dụng sự sơ hở của nhà hảo tâm mà Hà đã tìm cách chiếm đoạt số tiền này, đây là hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo quy định của pháp luật, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ 4 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Số tiền chiếm đoạt càng lớn, khung hình phạt sẽ nặng hơn.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ đường đi của dòng tiền, làm rõ thủ tục kêu gọi từ thiện cũng như thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 40 triệu đồng của Hà để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có căn cứ kết luận Hà đã nhận tiền từ quan hệ dân sự nhưng sau đó gian dối để chiếm đoạt tiền này thì có căn cứ để xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sự việc này là bài học đắt giá cho những người hoạt động thiện nguyện, cũng như những người trẻ khi tiếp cận với tiền bạc, thiếu kinh nghiệm sống, thiếu trải nghiệm và đặc biệt là thiếu ý thức chấp hành pháp luật sẽ dễ dàng bị đánh gục trước sức hút của đồng tiền.

Bên cạnh việc xem xét làm rõ hành vi vi phạm pháp luật để xử lý đối với Hà, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các giải pháp để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Đặc biệt là nghiêm cấm những hành vi lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi, cần tuyên truyền các quy định pháp luật từ Nghị định 93 về trình tự, thủ tục, các nguyên tắc khi cá nhân kêu gọi tiếp nhận từ thiện, tăng cường cơ chế giám sát để kịp thời phát hiện ra các sai phạm, tránh các vụ việc tương tự có thể xảy ra.