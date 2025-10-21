Hà Nội

Xã hội

Tiktoker nổi tiếng bị tạm giữ trong vụ va chạm xe thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk

Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng điều tra và đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Thiên Tuấn

Liên quan đến vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra sau khi mạng xã hội xôn xao về vụ việc va chạm giao thông, đòi tiền đền bù giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk với một công dân tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng điều tra và đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà, sinh năm 2001, thường trú tại tỉnh Hưng Yên để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

anh-chup-man-hinh-2025-10-21-luc-181233.png

Theo điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là chủ nhân của kênh fanpage “Hà và Việt Nam” và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và 1 công dân người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đã đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận, công kích chủ xe bị tai nạn và người dân Thanh Hóa. Trong đó, nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa. Thấy vậy, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền ủng hộ trị giá khoảng 83 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hà chỉ chuyển cho chủ xe 43.148.000 đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng đối tượng này đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Việc tạm giữ hình sự đối tượng Đào Quang Hà và trước đó là 2 admin trang "Best 36 Thanh Hóa" cho thấy lực lượng Công an Thanh Hoá đang tích cực đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thông tin sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân và các hành vi lợi dụng mạng xã hội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng:

(Nguồn: THĐT)
