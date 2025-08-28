Hà Nội

Chiếc bình cổ 2.300 tuổi chứa nguyền thư yểm gây chấn động

Chiếc bình 2.300 năm tuổi từ Hy Lạp chứa xương của một con gà bị chặt thành nhiều mảnh được sử dụng như lời nguyền thư yểm tập thể.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại Quảng trường Agora cổ đại ở thành phố Athens, Hy Lạp, các chuyên gia đến từ Đại học Yale Classics bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, kỳ dị, rùng mình. Ảnh: @Đại học Yale Classics.
Đó là chiếc bình gốm cổ xưa có niên đại khoảng 2.300 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Yale Classics.
Điều đáng nói là chiếc bình gốm này có chứa xác gà, còn mặt ngoài chiếc bình có khắc hơn 50 mục tiêu dùng để nguyền rủa, thư yểm. Ảnh: @Đại học Yale Classics.
Ngày nay, khoảng 30 cái tên đầy đủ còn đọc được; số còn lại đã bị mòn qua nhiều thế kỷ và giờ chỉ còn sót lại dưới dạng những chữ cái hoặc dòng chữ rời rạc nhưng có thể đoán được. Ảnh: @Đại học Yale Classics.
Giáo sư Jessica Lamont thuộc Đại học Yale Classics cho biết, con gà không quá bảy tháng tuổi trước khi bị giết để sử dụng trong nghi lễ. Ảnh: @Đại học Yale Classics.
Chiếc bình là một lời nguyền tập thể, dâng lên các vị thần địa ngục những bộ phận cơ thể gà bị chặt đứt để các vị thần đón nhận và sau đó thực hiện lời nguyền lên các nạn nhân. Ảnh: @Đại học Yale Classics.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
