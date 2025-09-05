Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chi tiết vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5

Hà Nội đã chính thức phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5.

Thiên Tuấn

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), tỷ lệ 1/500 tại các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

hoa-lac-17570407949731714191386-0-0-869-1390-crop-1757040804426929458786.png

Theo Quyết định, phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập năm 2025, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định.

Tuyến chính của đường sắt đô thị số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao – Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc), tổng chiều dài khoảng 39,6km. Ngoài ra, dự án còn có 2 nhánh kết nối vào Depot số 1 tại xã Sơn Đồng, Dương Hòa và Depot số 2 tại xã Hòa Lạc, với tổng chiều dài các nhánh khoảng 4,8km.

Toàn tuyến gồm 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, 3 ga trên cao, và 11 ga mặt đất. Các ga chủ yếu được bố trí dọc theo trục đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình. Đặc biệt, nhiều nhà ga sẽ có kết nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác như tuyến số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và Monorail M2, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn.

Tim tuyến chính gồm: tim tuyến trái đi qua các điểm từ T1 đến T92; tim tuyến phải đi qua các điểm từ P1 đến P86. Đối với tim nhánh vào Depot 1: tim nhánh đấu nối từ ga An Khánh 2 (S11) đi qua các điểm từ DP1 đến DP11; nhánh đấu nối từ ga Song Phương (S12) đi qua các điểm từ DP12 đến DP19. Tim nhánh vào Depot số 2: đi qua các điểm từ DP20 đến DP23.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt đô thị số 5 có cấu trúc hỗn hợp: Đoạn ngầm kéo dài từ Văn Cao qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng. Đoạn mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tiếp tục men theo đại lộ Thăng Long đến điểm cuối tại Hòa Lạc.

Dự án bố trí hai khu Depot chính: Depot 1: diện tích 32ha, phục vụ tuyến số 5 và cả tuyến số 8 (Sơn Đồng – Dương Xá), đồng thời tích hợp xưởng lắp ráp phương tiện đường sắt. Depot 2: diện tích 10,4ha, nằm trong quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ phương án tuyến, vị trí công trình theo Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã có tuyến đường sắt đô thị đi qua và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện; lập hồ sơ cắm mốc giới trình Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận để triển khai công tác cắm mốc giới theo quy định.

UBND các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và UBND các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc: quản lý mốc giới của Dự án và đất đai, trật tự xây dựng hai bên theo quy hoạch và hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình được duyệt.

#giao thông #đường sắt đô thị #số 5 #hoà lạc #bất động sản #metro

Bài liên quan

Bất động sản

Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá 2 khu “đất vàng” gần 16.000m2

Trong tháng 9, UBND TP Đà Nẵng sẽ đưa 2 khu “đất vàng” lên sàn đấu, với giá khởi điểm lần lượt là 38,8 triệu đồng/m2 và 153,3 triệu đồng/m2.

Ngày 5/9, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị này vừa công bố kế hoạch đấu giá trực tuyến nhằm lựa chọn nhà đầu tư cho hai khu đất thương mại dịch vụ tại phường Sơn Trà và An Hải.

Theo đó, khu đất A1 thuộc Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông (phường Sơn Trà) có diện tích 11.371 m2, được quy hoạch làm đất thương mại dịch vụ. Khu đất này tiếp giáp các trục đường: phía Bắc là Bùi Dương Lịch, phía Tây là Hồ Hán Thương, phía Đông giáp khu đất A2 và phía Nam giáp đường Lê Văn Duyệt. Giá khởi điểm 38,8 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Xã hội

Ngôi mộ án ngữ trên đường, Hải Phòng chỉ đạo dừng lưu thông

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND xã Hà Tây chỉ đạo việc dừng lưu thông tại tuyến đường thuộc dự án xây dựng KDC mới đường 390 do ngôi mộ án ngữ đường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân vừa có ý kiến chỉ đạo về ngôi mộ án ngữ giữa đường thuộc dự án xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng).

766554.jpg
Ngôi mộ nằm giữa đường giao thông nội khu dân cư mới đường 390. Ảnh: Vị Thủy
Xem chi tiết

Bất động sản

Hưng Yên đưa 144 thửa đất lên sàn, khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2

Trong tháng 9, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 144 thửa đất, giá khởi điểm dao động từ 7-18 triệu đồng/m2.

Ngày 02/9, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 63 thửa đất tại tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, sáng 6/9 sẽ diễn ra phiên đấu giá 63 thửa đất là tài sản của UBND xã Hoàng Hoa Thám. Diện tích mỗi thửa dao động từ 90-120m2, giá khởi điểm từ 7-12 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới