Lâm Đồng: Đăng Khoa Group liên tiếp trúng thầu, nhiều gói tiết kiệm dưới 1%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, thời gian gần đây, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group liên tục được phê duyệt trúng nhiều gói thầu tư vấn và xây lắp có giá trị lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước tại các gói thầu này thường ở mức thấp, trong bối cảnh số lượng nhà thầu tham dự hạn chế.

Gói thầu hàng chục tỷ đồng, tiết kiệm "nhỏ giọt"

Tại Quyết định số 146/QĐ-KTHT&ĐT ngày 22/6/2026 do Trưởng phòng Hoàng Xuân Hải ký, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group được phê duyệt trúng thầu với giá xấp xỉ 11,87 tỷ đồng . So với giá gói thầu xấp xỉ 11,89 tỷ đồng, ngân sách tiết kiệm được khoảng 24 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 0,2% . Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu, với các gói thầu xây lắp quy mô lớn, tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% được xem là "siêu thấp" so với mặt bằng chung. Đáng chú ý, biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự.

Một ngày sau, Kịch bản tương tự lặp lại tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đối với gói thầu số 05 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trường Mầm non 2. Ngày 23/6/2026, Giám đốc Mai Cao Kỳ đã ký Quyết định số 137/QĐ-BQLDAĐL phê duyệt Liên danh Mầm non 2 trúng thầu với giá xấp xỉ 20,46 tỷ đồng. Thành viên đứng đầu liên danh tiếp tục là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group hợp tác cùng Công ty cổ phần Thi Trần. Gói thầu có giá dự toán xấp xỉ 20,55 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0,43% và cũng chỉ có một nhà thầu tham dự.

Quyết định số 137/QĐ-BQLDAĐL. Nguồn: MSC.

Thực tế trên cho thấy, chỉ trong vòng 24 giờ, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group liên tiếp được công bố trúng thầu tại hai dự án xây lắp với tổng giá trị hơn 32 tỷ đồng (bao gồm liên danh). Việc các gói thầu xây lắp quy mô hàng chục tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự, dẫn đến tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối, đã đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh và sự minh bạch trong đầu tư công. Đáng chú ý, báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn có thể hiện quá trình yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu liên quan đến khối lượng công việc, nhưng kết quả cuối cùng nhà thầu duy nhất này vẫn được phê duyệt trúng thầu.

Năng lực nhà thầu Đăng Khoa Group

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group (mã số thuế 5801253298) có địa chỉ trụ sở tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Văn Điều làm đại diện pháp luật . Doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 107 gói thầu, trong đó trúng 96 gói thầu . Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt xấp xỉ 264,6 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập xấp xỉ 150,3 tỷ đồng và vai trò liên danh xấp xỉ 114,2 tỷ đồng .

Đáng chú ý, doanh nghiệp này không chỉ nổi bật ở vai trò nhà thầu thi công xây lắp mà còn trúng thầu liên tiếp ở lĩnh vực tư vấn . Tính đến nay, Đăng Khoa Group đã tham gia tư vấn 45 gói thầu với 19 vai trò khác nhau . Điển hình như các gói thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công tại hàng loạt công trình trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Trường Mầm non Anh Đào, Trường Tiểu học Trạm Hành, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu...) đều ghi nhận sự góp mặt và trúng thầu của đơn vị này .

Sự xuất hiện tại nhiều gói thầu thi công lẫn tư vấn, cùng với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại một số chủ đầu tư quen thuộc (như trúng 21/21 gói thầu tại Công ty TNHH Hoàng Đăng Lâm Đồng) đặt ra yêu cầu cần xem xét toàn diện hơn về cấu trúc cạnh tranh trong các gói thầu có liên quan.

Tính cạnh tranh và hiệu quả vốn công

Từ thực tiễn nêu trên, vấn đề không chỉ dừng lại ở tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, mà còn liên quan đến mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là bảo đảm cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, theo các quy định về bảo đảm dự thầu tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15 và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết kế nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc các gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng liên tục chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá đòi hỏi sự rà soát kỹ lưỡng về quá trình lập dự toán và xây dựng hồ sơ mời thầu để làm rõ trách nhiệm giải trình của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, cơ quan quản lý nhà nước luôn khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc khâu thương thảo, rà soát khối lượng để tránh lãng phí dòng vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin