Lâm Đồng: Đăng Khoa Group liên tiếp trúng thầu, nhiều gói tiết kiệm dưới 1%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, thời gian gần đây, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group liên tục được phê duyệt trúng nhiều gói thầu tư vấn và xây lắp có giá trị lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước tại các gói thầu này thường ở mức thấp, trong bối cảnh số lượng nhà thầu tham dự hạn chế.
Gói thầu hàng chục tỷ đồng, tiết kiệm "nhỏ giọt"
Tại Quyết định số 146/QĐ-KTHT&ĐT ngày 22/6/2026 do Trưởng phòng Hoàng Xuân Hải ký, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group được phê duyệt trúng thầu với giá xấp xỉ 11,87 tỷ đồng
Một ngày sau, Kịch bản tương tự lặp lại tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đối với gói thầu số 05 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trường Mầm non 2. Ngày 23/6/2026, Giám đốc Mai Cao Kỳ đã ký Quyết định số 137/QĐ-BQLDAĐL phê duyệt Liên danh Mầm non 2 trúng thầu với giá xấp xỉ 20,46 tỷ đồng. Thành viên đứng đầu liên danh tiếp tục là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group hợp tác cùng Công ty cổ phần Thi Trần. Gói thầu có giá dự toán xấp xỉ 20,55 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0,43% và cũng chỉ có một nhà thầu tham dự.
Thực tế trên cho thấy, chỉ trong vòng 24 giờ, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group liên tiếp được công bố trúng thầu tại hai dự án xây lắp với tổng giá trị hơn 32 tỷ đồng (bao gồm liên danh). Việc các gói thầu xây lắp quy mô hàng chục tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự, dẫn đến tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối, đã đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh và sự minh bạch trong đầu tư công. Đáng chú ý, báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn có thể hiện quá trình yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu liên quan đến khối lượng công việc, nhưng kết quả cuối cùng nhà thầu duy nhất này vẫn được phê duyệt trúng thầu.
Năng lực nhà thầu Đăng Khoa Group
Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group (mã số thuế 5801253298) có địa chỉ trụ sở tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Văn Điều làm đại diện pháp luật
Đáng chú ý, doanh nghiệp này không chỉ nổi bật ở vai trò nhà thầu thi công xây lắp mà còn trúng thầu liên tiếp ở lĩnh vực tư vấn
Sự xuất hiện tại nhiều gói thầu thi công lẫn tư vấn, cùng với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại một số chủ đầu tư quen thuộc (như trúng 21/21 gói thầu tại Công ty TNHH Hoàng Đăng Lâm Đồng) đặt ra yêu cầu cần xem xét toàn diện hơn về cấu trúc cạnh tranh trong các gói thầu có liên quan.
Tính cạnh tranh và hiệu quả vốn công
Từ thực tiễn nêu trên, vấn đề không chỉ dừng lại ở tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, mà còn liên quan đến mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là bảo đảm cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.
Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, theo các quy định về bảo đảm dự thầu tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15 và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết kế nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc các gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng liên tục chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá đòi hỏi sự rà soát kỹ lưỡng về quá trình lập dự toán và xây dựng hồ sơ mời thầu để làm rõ trách nhiệm giải trình của các bên liên quan.
Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, cơ quan quản lý nhà nước luôn khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc khâu thương thảo, rà soát khối lượng để tránh lãng phí dòng vốn ngân sách.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.