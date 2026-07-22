Trung ương thảo luận về đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thảo luận về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Theo thông cáo về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, buổi sáng 22/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 2 nội dung:

Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Trong ngày làm thứ ba, Trung ương đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: dangcongsan.vn

Thứ hai là đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 4 nội dung:

- Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

- Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

- Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

- Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ngày mai (23/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.