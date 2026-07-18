Đồng Nai: Nghĩa Hiệp Thành trúng liền 2 gói thầu giao thông hơn 10,4 tỷ đồng

Công ty Nghĩa Hiệp Thành trúng hai gói thầu đường giao thông ở phường Trị An với tổng giá trị hơn 10 tỷ trong cùng một ngày, tiết kiệm hơn 313 triệu đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư hạ tầng giao thông tại phường Trị An, TP Đồng Nai đang ghi nhận những kết quả tích cực trong việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn công. Cụ thể, vào ngày 23/06/2026, đại diện bên mời thầu đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn ấp Vĩnh An 1. Cả hai dự án đều được triển khai khẩn trương nhằm hoàn thiện hạ tầng nông thôn, phục vụ đời sống dân sinh tại địa phương.

Trúng hai gói thầu giao thông cấp xã trong một ngày

Tại gói thầu số 01 thuộc dự án Đường tổ 11, tổ 15 ấp Vĩnh An 1 (mã số E-TBMT: IB2600274189), phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trị An - Nguyễn Đức Nam đã ký Quyết định số 120/QĐ-PKTHTĐT ngày 23/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu này có giá dự toán là 5.297.537.448 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành với giá trúng thầu là 5.138.599.754 đồng. Sau khi đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chính xác là 158.937.694 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3%.

Quyết định số 120/QĐ-PKTHTĐT. (Nguồn MSC)

Cùng ngày 23/06/2026, tại gói thầu số 02 thuộc dự án Đường tổ 3, tổ 4, tổ 18 ấp Vĩnh An 1 (mã số E-TBMT: IB2600274126), Quyết định số 119/QĐ-PKTHTĐT cũng được ký duyệt bởi phó trưởng phòng Nguyễn Đức Nam. Gói thầu này có giá dự toán là 5.141.811.120 đồng. Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành tiếp tục được phê duyệt trúng thầu với giá 4.987.629.336 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này đạt 154.181.784 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3%.

Quyết định số 119/QĐ-PKTHTĐT. (Nguồn MSC)

Như vậy, tổng giá trị của hai gói thầu giao thông nông thôn này đạt 10.439.348.568 đồng. Thông qua quy trình lựa chọn nhà thầu công khai, hai dự án đã ghi nhận tổng số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 313.119.478 đồng. Cả hai gói thầu đều áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách kết hợp với nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân địa phương (tỷ lệ ngân sách hỗ trợ là 80% và nhân dân đóng góp tự nguyện là 20%).

Diễn biến cạnh tranh và chân dung nhà thầu trúng thầu

Theo biên bản mở thầu ngày 17/06/2026, cả hai gói thầu trên đều thu hút sự tham gia của hai nhà thầu gồm Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành và Công ty TNHH Xây dựng 379 Hậu Giang. Quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được thực hiện bởi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vy Anh và thẩm định kết quả bởi Công ty TNHH TVXD Tường Nguyên. Hai gói thầu này có sự đồng bộ về mặt thời gian khi cả hai dự án đều được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật vào cùng ngày 22/05/2026, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 03/06/2026, cùng đóng/mở thầu ngày 17/06/2026, đánh giá hồ sơ thầu hoàn thành ngày 19/06/2026 và cùng được thẩm định kết quả vào ngày 22/06/2026 trước khi phê duyệt chính thức ngày 23/06/2026.

Kết quả đánh giá cho thấy, tại cả hai gói thầu, Công ty TNHH Xây dựng 379 Hậu Giang đều bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT). Do đối thủ cạnh tranh không đáp ứng điều kiện tiên quyết về tính hợp lệ, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành là đơn vị duy nhất đi tiếp vào các vòng trong và được phê duyệt trúng thầu.

Tìm hiểu về năng lực của đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành có mã số thuế 3600804551. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2006, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Số 148/36, Khu Phố 7, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai. Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này có lịch sử đấu thầu ấn tượng khi đã tham gia tổng cộng 66 gói thầu, trong đó trúng tới 58 gói và chỉ trượt 8 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 213.086.503.298 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm khoảng 123.904.272.980 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh tế và góc nhìn từ các chuyên gia

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc một cơ quan quản lý cấp xã tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng thu hút từ hai nhà thầu trở lên tham gia và đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 3% là điểm đáng ghi nhận. Kết quả này phản ánh sự nghiêm túc của chủ đầu tư trong việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả, tiết kiệm trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời thể hiện tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý dự án tại địa phương của chủ đầu tư. Việc tiết kiệm ngân sách kết hợp huy động sức dân giúp đảm bảo hiệu quả kép về kinh tế và xã hội.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, việc nhà thầu bị loại do không đảm bảo tính hợp lệ của E-HSDT là tình huống diễn ra khá phổ biến khi chuyển sang đấu thầu qua mạng. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bước đánh giá tính hợp lệ là bộ lọc đầu tiên và bắt buộc. Các nhà thầu cần nâng cao tính chuyên nghiệp, rà soát kỹ lưỡng tính pháp lý của bảo đảm dự thầu cũng như các thông tin kê khai trên hệ thống để tránh việc bị loại đáng tiếc khi chưa kịp so tài về năng lực kỹ thuật và giá cả.