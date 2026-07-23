Lộc Quang: Gói thầu hơn 10,6 tỷ chỉ một liên danh dự, tiết kiệm 1,45%

Gói thầu xây dựng và thiết bị tại Trường tiểu học Lộc Hiệp xã Lộc Quang áp dụng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một liên danh dự và trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Lộc Quang, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 13/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc dự án "Xây dựng khối 05 phòng học, 05 phòng chức năng, mái che Trường tiểu học Lộc Hiệp", do UBND xã Lộc Quang làm Chủ đầu tư.

Tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn ngân sách đạt xấp xỉ 1,45%

Gói thầu "Thi công xây dựng + thiết bị" có số E-TBMT IB2600333901 - 00, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 240 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 10.621.938.180 đồng.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Trường Tiểu học Lộc Hiệp với giá trúng thầu 10.468.016.426 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 153.921.754 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,45%.

Quyết định số 1249/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Biên bản mở thầu ngày 09/07/2026 ghi nhận, dù hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ duy nhất Liên danh Trường Tiểu học Lộc Hiệp nộp hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ giảm giá của liên danh này tại bước mở thầu là 0%.

Bóc tách năng lực và lịch sử đấu thầu của hai thành viên liên danh

Liên danh trúng thầu gồm hai doanh nghiệp, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng - Trang trí nội thất Khang Thịnh (mã số thuế: 0305956840), có trụ sở đăng ký tại số 92/4A2 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, TP HCM, được thành lập ngày 29/08/2008. Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy công ty đã tham gia 11 gói thầu, trúng 9 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh và độc lập) đạt xấp xỉ 128.470.823.426 đồng.

Thành viên liên danh thứ hai là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng (mã số thuế: 3801087544), địa chỉ tại Tổ 1, Khu Phố Thanh Bình, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp thành lập ngày 20/11/2014. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng là đơn vị có tần suất tham gia đấu thầu cao với 138 gói thầu đã tham gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 113 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 170.176.762.108 đồng.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu này là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại 379; đơn vị tư vấn thẩm định là Công ty TNHH MTV Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ.

Trách nhiệm giải trình và góc nhìn pháp lý về tính cạnh tranh

Theo chuyên gia kinh tế đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc các gói thầu xây lắp trường học áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 1 nhà thầu tham dự làm giảm tính cạnh tranh trực tiếp về giá. Tỷ lệ tiết kiệm 1,45% thể hiện hiệu quả kinh tế chưa thực sự tối ưu so với mục tiêu chung của công tác đấu thầu qua mạng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền và chủ đầu tư trong việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đối với các gói thầu quy mô trên 10 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách cấp xã, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí trong E-HSMT nhằm thu hút nhiều nhà thầu tham gia, từ đó gia tăng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg và Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính.