Lộc Quang: Gói thầu hơn 10,6 tỷ chỉ một liên danh dự, tiết kiệm 1,45%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Lộc Quang, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 13/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc dự án "Xây dựng khối 05 phòng học, 05 phòng chức năng, mái che Trường tiểu học Lộc Hiệp", do UBND xã Lộc Quang làm Chủ đầu tư.
Tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn ngân sách đạt xấp xỉ 1,45%
Gói thầu "Thi công xây dựng + thiết bị" có số E-TBMT IB2600333901 - 00, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 240 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 10.621.938.180 đồng.
Đơn vị trúng thầu là Liên danh Trường Tiểu học Lộc Hiệp với giá trúng thầu 10.468.016.426 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 153.921.754 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,45%.
Biên bản mở thầu ngày 09/07/2026 ghi nhận, dù hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ duy nhất Liên danh Trường Tiểu học Lộc Hiệp nộp hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ giảm giá của liên danh này tại bước mở thầu là 0%.
Bóc tách năng lực và lịch sử đấu thầu của hai thành viên liên danh
Liên danh trúng thầu gồm hai doanh nghiệp, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng - Trang trí nội thất Khang Thịnh (mã số thuế: 0305956840), có trụ sở đăng ký tại số 92/4A2 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, TP HCM, được thành lập ngày 29/08/2008. Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy công ty đã tham gia 11 gói thầu, trúng 9 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh và độc lập) đạt xấp xỉ 128.470.823.426 đồng.
Thành viên liên danh thứ hai là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng (mã số thuế: 3801087544), địa chỉ tại Tổ 1, Khu Phố Thanh Bình, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp thành lập ngày 20/11/2014. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng là đơn vị có tần suất tham gia đấu thầu cao với 138 gói thầu đã tham gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 113 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 170.176.762.108 đồng.
Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu này là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại 379; đơn vị tư vấn thẩm định là Công ty TNHH MTV Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ.
Trách nhiệm giải trình và góc nhìn pháp lý về tính cạnh tranh
Theo chuyên gia kinh tế đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc các gói thầu xây lắp trường học áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 1 nhà thầu tham dự làm giảm tính cạnh tranh trực tiếp về giá. Tỷ lệ tiết kiệm 1,45% thể hiện hiệu quả kinh tế chưa thực sự tối ưu so với mục tiêu chung của công tác đấu thầu qua mạng.
Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền và chủ đầu tư trong việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đối với các gói thầu quy mô trên 10 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách cấp xã, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí trong E-HSMT nhằm thu hút nhiều nhà thầu tham gia, từ đó gia tăng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg và Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính.
QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ CÔNG
1. Về nội dung hồ sơ mời thầu: Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ: "Hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng."
2. Về trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao hiệu quả đấu thầu:
Mục 3 và điểm c Mục 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
- - Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không làm phát sinh cơ chế “xin - cho”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
- Về lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu:
Tổ chức lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo đúng quy định, bảo đảm tuân thủ đầy đủ nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình; khắc phục triệt để tình trạng xây dựng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu, dự án, tiêu chí mang tính định hướng dẫn đến hạn chế hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, nhà đầu tư cụ thể;
Lựa chọn tư vấn đấu thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công việc tư vấn đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, không để xảy ra vi phạm. Hợp đồng tư vấn phải quy định rõ trách nhiệm của tư vấn đấu thầu, các điều kiện ràng buộc và chế tài phạt hợp đồng khi tư vấn đấu thầu vi phạm hoặc không đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ tại hợp đồng ký kết.
3. Về công tác tiết kiệm trong đấu thầu dự án đầu tư công: Theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện gói thầu, dự án đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu và khuyến khích gia tăng tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu cạnh tranh rộng rãi.