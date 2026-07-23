Công ty Nguyên Luân và chuỗi gói thầu chỉ định tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Loạt gói thầu lắp đặt camera, chiếu sáng tại Lâm Đồng được giao cho Công ty TNHH Nguyên Luân qua chỉ định thầu, năng lực nhà thầu này ra sao?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Nguyên Luân (Mã số doanh nghiệp: 3401127030), có địa chỉ trụ sở tại số 265 Trần Quang Diệu, Phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Thanh Luân làm Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật. Doanh nghiệp hoạt động chính trong các lĩnh vực viễn thông có dây, bán buôn máy móc, thiết bị vi tính và phần mềm.

Theo dữ liệu ghi nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 194 gói thầu, trúng 139 gói, trượt 48 gói, 2 gói chưa có kết quả và 5 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 239.607.010.070 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 127.296.882.402 đồng. Đáng chú ý, có tới 125 gói thầu trúng thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, phản ánh sự gắn kết chặt chẽ của nhà thầu với các dự án đầu tư công tại địa phương.

Bước sang năm 2026, Công ty TNHH Nguyên Luân ghi nhận chuỗi trúng thầu ấn tượng khi liên tiếp được lựa chọn thực hiện 16 gói thầu tính đến giữa tháng 07/2026. Trong đó, điểm đáng lưu ý là chuỗi gói thầu xây lắp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera an ninh và loa truyền thanh tại một số xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn.

Điển hình tại dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng xã Hàm Thuận Bắc, Văn phòng HĐND & UBND xã Hàm Thuận Bắc đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 06/QĐ-VP ngày 09/03/2026 và Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 09/QĐ-VP ngày 10/03/2026 do Phó Chánh văn phòng Trần Công Tạo ký. Gói 03: Xây lắp thuộc dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc có giá dự toán được duyệt là 1.343.334.464 đồng. Công ty TNHH Nguyên Luân đã được chỉ định trúng thầu đúng bằng giá dự toán 1.343.334.464 đồng.

Không dừng lại ở đó, tại Văn phòng HĐND & UBND xã Hòa Thắng, Công ty TNHH Nguyên Luân cũng liên tiếp thu về các quyết định chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ở mức khiêm tốn. Cụ thể, tại Gói 05: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án Camera an ninh xã Hòa Thắng, Phó Chánh văn phòng Lâm Xuân Quyết ký Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 71/QĐ-VP ngày 04/06/2026 và Quyết định phê duyệt chỉ định thầu số 72/QĐ-VP ngày 05/06/2026. Giá dự toán gói thầu được duyệt ở mức 1.954.412.716 đồng, giá chỉ định thầu cho Công ty TNHH Nguyên Luân là 1.944.412.716 đồng.

Tương tự, tại Gói 04: Xây dựng thuộc dự án Chiếu sáng & kiến thiết thị chính xã Hòa Thắng, Văn phòng HĐND & UBND xã Hòa Thắng ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 86/QĐ-VP ngày 25/06/2026 và Quyết định phê duyệt chỉ định thầu số 87/QĐ-VP ngày 26/06/2026 cũng do Phó Chánh văn phòng Lâm Xuân Quyết ký. Giá dự toán gói thầu là 1.782.441.593 đồng, giá chỉ định thầu là 1.772.441.593 đồng.

Tại Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hàm Thắng, ngày 08/06/2026, nhà thầu Nguyên Luân trúng Gói thầu số 05: Xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn phường dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá 1.808.137.427 đồng. Trước đó, vào ngày 25/05/2026, nhà thầu này đã trúng gói thầu số 04: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) thuộc dự án lắp đặt, sửa chữa nâng cấp hệ thống Camera an ninh cũng do Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hàm Thắng làm chủ đầu tư với giá 1.893.114.373 đồng dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Nhìn nhận một cách khách quan từ hồ sơ pháp lý, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu có quy mô dưới hạn mức quy định tại Khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đồng thời quy trình được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Đấu thầu (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Điều 78, Điều 80 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc hàng loạt gói thầu xây lắp và thiết bị hạ tầng công cộng tại địa phương liên tục về tay một nhà thầu duy nhất thông qua quyết định chỉ định trực tiếp với tỷ lệ tiết kiệm ở mức tuyệt đối hoặc thấp đang đặt ra yêu cầu phải xem xét kỹ lưỡng về tính hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đơn vị mời thầu và người đứng đầu các cơ quan giao thầu đã thực hiện công tác khảo sát giá, thương thảo chi phí ra sao để đảm bảo tối ưu hóa dòng vốn đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 12/CT-TTg của Chính phủ và Công văn 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Lâm Đồng: Áp lực tiến độ và hiệu quả kinh tế tại các gói chỉ định thầu cho Công ty Nguyên Luân