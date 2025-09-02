Hà Nội

Kinh doanh

Che giấu mối quan hệ tình cảm với cấp dưới, CEO Nestlé bị sa thải

Ngày 1/9, tập đoàn Nestlé bất ngờ sa thải CEO Laurent Freixe do che giấu mối quan hệ tình cảm với cấp dưới. 

Hoàng Minh (theo BI))

Theo Business Insider, ngay sau khi sa thải Laurent Freixe, tập đoàn thực phẩm Nestlé đã bổ nhiệm Philipp Navratil giữ vị trí CEO, cựu giám đốc điều hành của Nestlé Nespresso.

Laurent Freixe, một nhân viên kỳ cựu của tập đoàn Thụy Sĩ, được bổ nhiệm vào vị trí CEO một năm trước để phục hồi tăng trưởng sau một thời gian hoạt động chậm chạp dưới thời người tiền nhiệm Mark Schneider.

Nestlé cho biết, việc sa thải xuất phát từ kết quả điều tra do Chủ tịch Paul Bulcke và Giám đốc độc lập cấp cao Pablo Isla giám sát. Ông Freixe đã vi phạm quy tắc ứng xử doanh nghiệp khi che giấu mối quan hệ tình cảm với một cấp dưới trực tiếp.

Chủ tịch Nestlé Paul Bulcke nói: "Quyết định này là cần thiết. Giá trị và chuẩn mực quản trị luôn là nền tảng vững chắc của Nestlé. Tôi cảm ơn ông Laurent vì những năm tháng cống hiến".

ceo.jpg
CEO Nestlé Laurent Freixe đã bị sa thải. Ảnh: The Australian

Nestlé cho biết ông Freixe sẽ không nhận được tiền bồi thường thôi việc sau khi bị sa thải.

Ông Freixe gia nhập Nestlé vào năm 1986 và trải qua nhiều vị trí cấp cao trên khắp Châu Âu và Châu Mỹ Latinh trước khi kế nhiệm CEO bị sa thải Mark Schneider.

Việc sa thải Freixe bất ngờ đe dọa sẽ gây thêm biến động cho Nestle trong bối cảnh môi trường tiêu dùng khó khăn và mối đe dọa thuế quan thương mại toàn cầu.

Cổ phiếu của Nestlé đã giảm hơn 17% trong năm qua, giảm từ mức cao nhất trong 52 tuần là 114,65 USD/cổ phiếu vào tháng 3 xuống mức thấp nhất là 87,38 USD/cổ phiếu vào tháng trước. Cổ phiếu của Nestlé đóng cửa ở mức 94,36 USD/cổ phiếu vào thứ Sáu.

CEO mới - Philipp Navratil, 48 tuổi, người đã gắn bó 24 năm với công ty, được chủ tịch Tập đoàn Nestlé đánh giá cao nhờ "đạt nhiều thành tích nổi bật ở những môi trường đầy thách thức". Philipp Navratil gia nhập Nestlé từ năm 2001, từng quản lý chi nhánh công ty tại Trung Mỹ, Mexico, phụ trách mảng cà phê toàn cầu và lãnh đạo hãng Nespresso trước khi vào ban điều hành năm 2025.

Giá xăng 02/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Giá xăng 02/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Giá xăng 30/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.