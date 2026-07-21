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Xã hội

Biết gì về đăng kiểm của xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong ở Đồng Nai?

Theo dữ liệu đăng kiểm, phương tiện do Công ty TNHH TMDV Vận tải Năm Lu đứng tên chủ sở hữu, có địa chỉ tại phường Tân Sơn, TP.HCM.

Thiên Tuấn

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương xảy ra rạng sáng 21/7 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, thông tin từ hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 vẫn còn thời hạn kiểm định.

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Hiện trường vụ cháy xe khách.

Theo dữ liệu đăng kiểm, phương tiện do Công ty TNHH TMDV Vận tải Năm Lu đứng tên chủ sở hữu, có địa chỉ tại phường Tân Sơn, TP.HCM. Xe được sản xuất tại Việt Nam năm 2026, là ô tô khách giường nằm 24 chỗ.

Phương tiện được đăng ký và kiểm định lần đầu ngày 28/1/2026, có thời hạn kiểm định đến ngày 27/1/2028. Xe sử dụng động cơ diesel dung tích 10.979 cm³, công suất cực đại 301 kW tại 1.900 vòng/phút.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh H. (SN 1985, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách biển kiểm soát 50E-447.02 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng hơn 2h ngày 21/7, khi xe di chuyển đến Km1839, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, phương tiện bất ngờ va chạm với ta luy bên phải đường, sau đó tiếp tục đâm vào một ta luy khác rồi dừng lại.

Sau cú va chạm, lửa bùng phát từ khu vực gầm xe và nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Đồng Nai cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi xe, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

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#cháy xe khách #Năm Lu #Đồng Nai #7 người thương vong #tai nạn giao thông #hoả hoạn

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