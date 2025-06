Cháy quán karaoke ở Hải Phòng, một người tử vong

Căn hộ chung cư ở tầng 5 tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã xảy ra cháy. Cảnh sát đã có mặt kịp thời hướng dẫn cho hơn 20 người thoát nạn an toàn.

Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 12h42 ngày 20/6, đã xảy ra hỏa hoạn tại chung cư mini ở ngõ 79 đường An Dương Vương, quận Tây Hồ (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC đã hỗ trợ khoảng 20 người ở các tầng và trên mái thoát nạn ra ngoài an toàn.