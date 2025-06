Giải cứu 20 người thoát khỏi đám cháy chung cư mini ở Hà Nội

Căn hộ chung cư ở tầng 5 tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã xảy ra cháy. Cảnh sát đã có mặt kịp thời hướng dẫn cho hơn 20 người thoát nạn an toàn.

Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 12h42 ngày 20/6, đã xảy ra hỏa hoạn tại chung cư mini ở ngõ 79 đường An Dương Vương, quận Tây Hồ (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC đã hỗ trợ khoảng 20 người ở các tầng và trên mái thoát nạn ra ngoài an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhường mặt nạ phòng độc và đưa nạn nhân nhỏ tuổi ra nơi an toàn.

Thời điểm trên, đám cháy nhanh chóng tạo cuộn khói bao trùm căn hộ B4 tầng 5 của chung cư mini có địa chỉ ở số 4A, ngách 16, ngõ 79 đường An Dương Vương, quận Tây Hồ (Hà Nội). Người dân hô hoán báo cháy, một số người chạy thoát nạn xuống tầng 1, một số người chạy lên mái.

Nhận được thông tin vụ cháy, Tổ địa bàn Cảnh sát PCCC và CNCH Tây Hồ và Ba Đình đã điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ. Nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy, tổ công tác đã hướng dẫn người dân ở các tầng dưới di chuyển xuống khu vực tầng 1 an toàn, một số người dân ở khu vực tầng trên cao đã được hướng dẫn di chuyển lên khu vực tầng mái. Đồng thời, lực lượng chức năng đã triển khai thoát khói và hướng dẫn người từ khu vực mái xuống tầng 1 an toàn.

Nỗ lực làm nhiệm vụ đến khoảng 13h09 cùng ngày đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không xảy ra thương vong về người. Được biết, khu vực xảy cháy tại phòng ngủ thuộc căn hộ B4, tầng 5, có diện tích cháy khoảng 10m2. Quy mô công trình có diện tích xây dựng khoảng 255m2, cao 8 tầng nổi, bố trí mặt bằng tầng 1 là khu vực để xe và 1 căn hộ; tầng 2 đến tầng 6 bố trí mỗi tầng 5 căn hộ, tầng 7 bố trí 4 căn hộ, tầng 8 bố trí 3 căn hộ.

Cơ sở được trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (sử dụng áp lực nước bể mái, không có bơm chữa cháy), đầu báo cháy tự động (tại khu vực để xe, hành lang các tầng), đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, trang bị bình chữa cháy, thang dây tại một số căn hộ. Quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC đã hỗ trợ khoảng 20 người trên các tầng và trên mái thoát nạn ra ngoài an toàn.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ ở Hà Nội, 3 người tử vong